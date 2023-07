Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 28 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 28 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Prende una veladora y decreta al universo lo que quieres Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, quizás has tenido dudas con tu pareja en caso de tener, sobre si te ama o no o porque no te lo demuestra como tú lo haces, esas actitudes suelen cansar a tu pareja, si dudas de su cariño o amor nada tienes que seguir haciendo ahí perdiendo tu tiempo el cual puedes aprovechar con alguien que no te haga sentir dudas.

Aprende a ver a las personas con todos sus defectos y sobre todo quédate con la persona que se enamore de tus defectos, ya que de tus virtudes cualquiera lo puede hacer. Si no tienes una relación es porque no quieres porque pretendientes has tenido, el problema es que algunas veces eres demasiado exigente en esa cuestión y esperas conocer a un ser perfecto.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te van a llegar oportunidades de crecimiento en el área laboral que no sabrás qué camino tomar, fácil, quédate con el camino que ya conoces y más te deja monetariamente.

Llega esa entrevista que tanto anhelabas, mantente atento Foto: Especial

Ten mucho cuidado, ya que anda una persona rondándote y quiere mermarte la existencia, debes de alejarte de personas negativas, por el hecho de que suelen arrastrarte a sus depresiones y mediocridades, a veces te atontas mucho, porque sueles meterte en problemas muy seguidos y eso por defender ideas de otras personas o preocuparte por problemas que no te corresponden.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es posible que te metan en un chisme familiar, ni hagas caso hay mejores cosas porque preocuparse. Cambios de documentos o trámites en puerta en estos días. Te vienen perfectos los juegos de azar, ya que traerás mucha suerte.

Ya deja de reprocharte tanto el pasado, lo que pasó, ya fue, centra tu energía y tiempo en mejorar aspectos tuyos que no te dejan avanzar o los ves como defectos, no para complacer a los demás, sino para complacerte a ti. Es momento de tomar decisiones y no darle tantas vueltas al asunto, si esa persona te incomoda mándalo o mándala bien lejos.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuida mucho tu estado emocional, ya no pienses tanto en el futuro antes de dormir recuerda que no lo tienes garantizado, solo tu presente.

Quizás te deprimas un poco porque eres de cabeza dura y a pesar de que esa persona te trata mal sigues ahí y perdonas todo, recuerda que lo principal es tu felicidad y tienes todo para lograr consolidar una relación con alguien que de verdad te gane y pague tu precio. Es momento de hacer una limpia en tu vida y cambiar tu manera de pensar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, a veces das más de lo que debes de dar y por esa razón sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y si no recibes en la medida que ofreces algo está mal, no te atontes tanto y no ames más de lo que te aman.

Sueños premonitorios aparecerán en estos días, estos te revelarán muchas cosas que están por pasar y te mostrarán qué decisión debes de tomar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale ganas para lograr tu meta y objetivo, ya que estás en una etapa muy perra en que todo es posible.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deja de andar con tu letrero de "disfrutando de mi soltería", pero bien sabes que mueres por tener una relación, si no la tienes es porque estás exigiendo demasiado, pon los pies en la tierra.

Disfruta la soltería, y no te dejes engatuzar tan fácil Foto: Especial

Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad, recuerda que cuando hay amor hay confianza y no hay dudas. Si sientes que hay alguien más en la vida de tu pareja nada tienes que seguir haciendo ahí, el amor no se cuestiona.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, a veces te atontas mucho y siempre estás ahí, pero cuando tú necesitas algo ni sus luces, envíalos bien lejos por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora.

No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, debes aprender a no bajarte de tu nivel, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz sin necesidad de tener a alguien a tu lado.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, quizás te sientas triste en estos días, viene desprendimiento de sentimientos, una persona importante para ti se aleja y hay cambios en tus amistades y oportunidad de crecimiento económico.

Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares. Te buscará una amistad para contarte sus problemas, si no sabes cómo apoyarlo, no le des falsas esperanzas. Ten presente que las personas más importantes para ti deben de ser solo tu familia y tú mismo o misma, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten cuidado con las cuestiones negativas que piensas o deseas o se podrían hacer realidad. Eres de las personas que no actúa en el momento, pero sabe guardar bien cada golpe para regresarlo cuando el enemigo menos lo espere.

Si ya sabes que no va a regresar, que no va a hacer nada por estar contigo, que todo son promesas tontas que se llevará el aire o que solo te quiere tronar el cacahuate, pregúntate por qué sigues ahí. No culpes a los demás por el daño, tú eres el o la única culpable de tus errores porque conociendo la respuesta sigues ahí esperando que las personas cambien.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado de qué manera reaccionas con las personas que quieras, ya que podrías cometer muchos errores y lastimar a las personas que son importantes para ti.

Déjate llevar por esa conversación que te busca y quiere salir Foto: Especial

Si no tienes una relación es porque no has querido darte esa oportunidad, que te valga lo que la gente piense o diga sobre ti, necesitas ponerte las pilas para alcanzar la felicidad que nos era para siempre, pero sí aprovechar los máximos momentos felices. Aléjate de relaciones prohibidas o vas a salir bien lastimado o lastimada, no es tiempo para eso

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, perderás una oportunidad que tenías con una persona por tus tonterías y lentitud. Si tienes una relación necesitas atenderla más la descuidas por andar con tus cosas y has cambiado tu forma de ser con tu pareja ya no eres esa persona que eras cuando lo o la enamoraste y tu pareja ha notado el cambio.

Deja de tener tanto miedo a enamorarte o jamás lograrás concretar algo, si ya te afectaron en tu pasado y te mermaron la existencia aprende a superarlo y dejar todas esas cosas en el pasado, si no has avanzado es porque no has querido y no te lo has propuesto, oportunidades has tenido muchas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es posible que extrañes mucho a unas personas, te hacen falta en tu vida y algunas veces sientes impotencia al no poder estar con ellos o ellas como tú quisieras. Es posible que te inviten a salir de fin de semana; hazlo, necesitas disfrutar más la vida que es corta.

Si tienes quien te dé la caricia no andes buscando lo que ya tienes, a veces les das caldo a todo mundo y después ya te anda. Mantén tu orgullo tranquilo, ya que dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros, porque se visualiza una mejora.

DRV