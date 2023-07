Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar todas las ‘Q’ en tiempo récord

Los procesos cognitivos que se originan en el cerebro son muy importantes a lo largo de nuestra vida. Cuando somos pequeños debemos aprender a incorporarlos para relacionarnos con el entorno y a medida que vamos envejeciendo debemos seguir estimulándolos para prevenir el deterioro de estas funciones.

En esta ocasión, se presenta un acertijo visual para entrenar el cerebro y las habilidades cognitivas. La consigna es sencilla y tienes que encontrar las letras que se proponen a continuación.



¿Cuántas Q hay en la imagen?

La imagen que se presenta a continuación contiene la repetición de la letra O dispuesta en 8 filas y 19 columnas. Pero dentro de la serie se han colado varias Q. La composición de color negro y amarillo puede resultar algo confusa para el usuario, ya que las formas de los grafemas son similares.

En este sentido, deberás concentrarte al máximo para encontrar todas las Q en el menor tiempo posible. El reto exige la capacidad de atención completa, así que deja de hacer lo que estás haciendo y solo observa la imagen propuesta. Pocas personas han podido hallar todas las letras en menos de 6 segundos.

Observa la imagen con la repetición de letras O y encuentra las Q. Fuente: Pinterest

La concentración, la atención, la lectura rápida y la observación detallista, son claves en este desafío visual. Es por este motivo que quienes tengan estos procesos cognitivos más estimulados, tardarán menos en hallar la resolución. ¿Has podido resolver el acertijo?

Estas son todas las letras Q del acertijo visual. Fuente: Pinterest

Si no has podido detectar todas las letras Q en menos de 6 segundos, no importa, no está nada mal. Lo importante es que hayas cumplido con la consigna. De esta manera, estás ayudando a tu cerebro a mantenerse activo, entrenado, ágil y resolutivo.