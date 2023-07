Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 27 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se vienen traiciones por parte de personas muy cercanas a ti, aguas Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estos últimos días del mes, tu energía estará en su punto máximo. Enfoca esa determinación hacia tus metas y verás resultados asombrosos. Ten cuidado de no ser demasiado impulsivo, respira antes de actuar.

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, disfruta de la comodidad de tus relaciones y cuida tus recursos. Tu paciencia será recompensada, aunque a veces te cueste mantenerla. Mantén tus metas claras y avanza con paso firme.

Si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella, ya que cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja; a veces piensa en mandarte bien lejos, pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Es un buen momento para aprender algo nuevo o viajar. Evita la indecisión y mantén la concentración en tus responsabilidades. Comunica tus ideas de manera clara y encontrarás apoyo.

Usa esos días para cambiar la rutina y viajar a un lugar poco conocido Foto: Especial

Las relaciones son un compromiso, si no estás dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estás lejos de cumplir. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan a pecho y aprende a lidiar con esas personas, las cuales, solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Es importante que te enfoques en el autocuidado y en mantener un equilibrio emocional. Aprovecha tu intuición para tomar decisiones sabias. Con el apoyo de tus seres queridos, superarás cualquier obstáculo.

No temas a cambios en el área del trabajo, ya que un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Disfruta de la atención que recibirás, pero recuerda ser generoso con los demás. Utiliza tu creatividad para resolver problemas y alcanzar tus metas.

Si estás soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. No permitas que la monotonía o rutina arruinen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Aprovecha esta habilidad para planificar y llevar a cabo tus proyectos. No te exijas demasiado, recuerda que todos cometemos errores. Equilibra tu vida con momentos de relajación.

Momento de consentirse en la bañera o que alguien te haga un masaje Foto: Especial

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quien te baje de ahí, aprende a perdonar, ya que al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, presta atención a tus relaciones personales, busca la comprensión y evita conflictos innecesarios. Es un buen momento para tomar decisiones importantes con calma y sabiduría.

No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños, ya que en pareja se te será mucho más difícil. Si estás en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprovecha esta energía para transformar aspectos de tu vida que necesiten cambio. Evita los celos y la obsesión, enfoca esa fuerza en proyectos personales significativos.

Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es un buen momento para aprender, viajar y ampliar tus horizontes. No te aferres demasiado a la rutina, permite que la vida te sorprenda. El verdadero rostro de las personas lo conocerás cuando te quedas sin nada, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando tienes algo que ofrecer.

El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha amolado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras. Si tienes pareja ye esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, trabaja duro para alcanzar tus objetivos y no te desanimes ante los obstáculos. Mantén tus metas claras y administra tu tiempo sabiamente. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida.

Cuidado con subir de peso o te están empezando a doler los talones Foto: Especial

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amor.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Abraza tu individualidad y comparte tus ideas con el mundo. Sé abierto a nuevas amistades y colaboraciones, pueden traer grandes oportunidades.

Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Se te va a cuajar el engrudo bien gacho si sigues comiendo como si nunca lo hubieras hecho antes, cuida más tu alimentación y come más verduras y frutas, pues podrías tener tus defensas bajas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, escucha a tu corazón y conecta con tus emociones. Es un buen momento para la introspección y el crecimiento personal. Confía en ti mismo, tienes un mundo de posibilidades.

A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo y no a ratos. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad en el cual podrías aflojarle, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue.

