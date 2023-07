Conoce el secreto para retrasar el envejecimiento

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y probablemente al que menos atención le prestamos, pues nos enfocamos únicamente en el rostro. Desde muy temprana edad se nos habla del cuidado que debemos tener con nuestra cara y cuando llegamos a la adolescencia comenzamos a experimentar los primeros problemas como las espinillas y acné. Pasado este periodo podemos sufrir las secuelas que dejó el acné como marcas o manchas.

Y así pueden seguir pasando los años viviendo una batalla sin fin para llegar a lo inevitable: El envejecimiento. Es verdad que existen diversos tratamientos que podemos aplicar para poder retrasarlo, como cremas, ácido hialurónico o toxina botulínica (mejor conocida como botox) todos estos podrán ayudarnos a lucir una piel sana y radiante, pero ¿Ese es realmente el secreto para lucir plena?

Actualmente existen diversos métodos para el cuidado de la piel, pero la realidad es que si no nos encontramos bien con nuestro interior, no importa cuantas cremas anti-envejecimiento o arreglos nos hagamos, pues no lograremos exteriorizar nuestra belleza interna.



Verse y sentirse bien

Si te sientes bien, te ves mejor

Foto: Pexels

Para poder vernos bien, primero debemos sentirnos a gusto con nuestra forma de ser, debemos conocernos y comenzar a sanar internamente, crear buenos hábitos y encontrarnos estables para de esta forma hacerlo notar en el exterior, pues nuestra esencia interna está tan ligada a nuestra apariencia, que si no estamos conformes con nuestro ser, también se verá reflejado en nuestro físico.

La Dra. Melva nos acompañó en Maldita Comodidad donde le reveló a Son Acosta el secreto para poder sentirnos completamente plenos y lograr la mejor versión de nosotros mismos.







Tomar al menos 1 ½ litro de agua al día

Hacer ejercicio

Alimentarse sanamente

Cuidarse del sol

Cuidar la piel con vitamina y tratamientos tópicos



XBB