Jamón: ¿cuántos días dura en el refri antes de que se eche a perder y se ponga baboso?

El jamón es uno de los productos que no pueden faltar en el refrigerador de miles de familias mexicanas, es casi un esencial en la dieta, pues se pueden realizar varias preparaciones con sus rebanadas o cuadritos, entre las más conocidas están los sándwiches, huevos revueltos, tortas y hasta una tabla de carnes frías para cualquier reunión.

Pero, así como es uno de los productos más adquiridos en el supermercado, también es de los más especiales, pues su manejo debe de ser muy cuidadoso ya que es un alimento perecedero y si no se tienen la conservación adecuada puede empezar a soltar una especie de “baba” que en realidad son bacterias que indican que hay humedad.

Se utiliza para varias preparaciones y recetas. Feepick

Según el estudio de Juan Pedro Camou Arriola del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), menciona que son bacterias benignas como los lactobacilos, que en bajas concentraciones no son dañinas para la salud, pero si alteran el olor y el sabor del jamón. por esta y otras razones es importante saber cuál es el tiempo indicado para el consumo de este alimento.

¿Cuánto dura el jamón dentro del refri?

Fresco, sin curar, crudo: en el refrigerador 3 a 5 días, en el congelador 6 meses.

Fresco, sin curar, cocido: en el refrigerador 3 a 4 días, en el congelador 3 a 4 meses.

Curados, cocinadas antes de consumir, sin cocinar: en el refrigerador 5 a 7 días o fecha "vencimiento", en el congelador de 3 a 4 meses.

Bien cocido, sellado al vacío en fábrica, sin abrir: en el refrigerador 2 semanas o "consumir preferentemente antes de la fecha de caducidad, en el congelador de 1 a 2 meses.

Cocido, envuelto en la tienda (el que se compra a granel): en el refrigerador 1 semana, en el congelador de 1 a 2 meses.

Jamón de virginia cocido: en el refrigerador 1 semana, en el congelador 1 mes.

Jamón Prosciutto, parma o serrano, tipo italiano o español seco, cortado: en el refrigerador de 2 a 3 meses, en el congelador 1 mes.

Enlatado, con etiqueta "Conservar refrigerado", sin abrir: en el refrigerador de 6 a 9 meses, no congelar.

El jamón puede cambiar de olor y sabor. Freepick

Otra de las cosas que señalan es que un jamón enlatado sin abrir, que no haya pasado su fecha de vencimiento, se puede guardar a temperatura ambiente por 2 años, pero al momento de destaparlo solo perdura de 3 a 4 días en el refrigerador y de 1 a 2 meses, pero sí la leyenda dice que ya pasó el tiempo para consumirse, es mejor hacer caso, pues de lo contario puede afectar a la salud.

El jamón es uno de los alimentos más utilizados. Freepick

Jamón en México, marcas buenas según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un informe en 2020 sobre algunas de las marcas que no siguen sus normas, pues no cumplían con el porcentaje de carne que anuncian en sus etiquetas, los resultados se publicaron en la Revista del Consumidor y fue de las 570 pruebas a 44 productos de distintas marcas que se realizaron, las que no pasaron la prueba son:

Bafar, jamón de pavo 400g tiene 4.7% producto del que anuncian

Duby, jamón cocido de pavo 500g tienen 4.6% menos producto del que anuncian.

Galy, jamón cocido de cerdo y pavo incumple el porcentaje mínimo de cerdo que debe tener, ya que contiene 51.5% y debe tener mínimo de 55 %.

Duby 500g se denomina “jamón cocido de pavo” pero la totalidad de la carne utilizada no corresponde a muslo de pavo, como lo exige la Norma Oficial Mexicana.

Lala Plenía, jamón virginia de pavo 250g, no indica en etiqueta el porcentaje de proteína de soya adicionada.

Parma Campestre, Jamón de pierna 250g que se etiqueta como "fino", contiene fécula que, de acuerdo con esa clasificación, no debe tener.

San Rafael, jamón real pierna 300g contiene almidón que no declara en sus ingredientes.

Profeco también mostró algunas de sus recomendaciones para tomar en cuenta al momento de adquirir algún jamón, es importante leer la etiqueta y percatarse de los ingredientes del producto, compararlo con otros de menor y mayor precio para conocer que en verdad ofrezcan lo que dicen y mantener el producto en refrigeración.