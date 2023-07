Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 26 de julio según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este miércoles 26 de julio hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este miércoles 26 de julio tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este miércoles 26 de julio sale la carta de “El Caballero de pentáculos” la cual es un arcano menor. En esta carta el caballo que aparece en ella tiene mucho que ver y dice mucho pues al estar parado con firmeza habla de que eres una persona con mucho compromiso y eres capaz de hacer cosas rutinarias sin descansar con tal de lograr tu objetivo, eres perfeccionista pero no desesperada pues no confías en nadie más para hacer las cosas.

Amor

Hoy abrirás los ojos y te darás cuenta que el amor no solo es ese que pintas de color de rosa, pues en las batallas más duras necesitas a alguien a tu lado que no se espante de tu temperamento, de tu terquedad, si no tienes a alguien que quiera lo mismo que tu y que esté dispuesta o dispuesto a luchar a tu lado no solo en los buenos sino en los malos momentos, es hora que vayas contemplando si estar ahí es una buena opción.

Trabajo

Tal vez muchas veces piensas que es momento de cambiar de aires, buscar algo más emocionante pues la rutina en tu trabajo te está haciendo perder un poco el interés, pero tranquilo amigo, ya que es justamente esas mismas actividades las que te han llevado hasta donde estas y las que harán que tu jefe note de tus buenos resultados los mismos que te harán acreedor a un ascenso.

Salud

Esta carta siempre trae buenas noticias, pues todo lo que has hecho para estar super sano estará dando resultados, esa dieta, la rutina de entrenamiento y hasta esa voluntad de dejar el cigarro.