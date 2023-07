Así va a ser tu SUERTE del 26 al 30 de julio, La Güera de las Estrellas comparte sus atinadas predicciones para los signos del zodiaco

La Güera de las Estrellas te dice cuál será tu suerte esta semana del 26 al 30 de julio, así como los aspectos donde deberás tener cuidado, el color que más te beneficiará vestir y la vela que debes prender para alumbrar tu camino, a los signos de fuego les recomienda encender una vela en color amarillo para generar buenas oportunidades.

Astrología: descubre lo que te deparan los astros

Aries: Esta semana vas a tener que trabajar en una nueva visión, te sientes un poco atorado, tienes algunas semanas en donde sientes que no estas fluyendo lo suficiente y necesitas trabajar en una nueva visión porque eso te hará generar mejores cantidades de dinero porque no has generado y tú puedes sentir que sí pero yo creo que puedes generar más, puedes atraer mejores oportunidades, amistades y puedes mejorar mucho tus relaciones sentimentales.

Tendrás una prueba bastante interesante para poder compartir, sientes que algo no te están compartiendo, puede ser amor, dinero, debes trabajar en esta energía ya que te sientes un poco atorado, esta semana tendrás una prueba muy importante. El empoderamiento llega para ti para que empieces a creer, a brillar a trabajar y a producir, es momento de compartir con amor y con las personas que realmente lo merezcan en tu vida.

Leo: Sientes que has hecho mucho esfuerzo y no estas llegando a la conclusión que tú querías, quizás en la cuestión sentimental las cosas no están fluyendo como tú quieres, hay algunos negocios y proyectos, sientes que has dado mucho de ti pero sientes que no estas teniendo esa recompensa, es importante que fluyas, que no te desesperas, recuerda que el que se enoja pierde.

Últimamente has tenido momentos de mucha angustia y eso te está deteniendo un poco, el tarot te dice que debes aprender a fluir, el universo tiene un mensaje para ti, debes trabajar en una energía más emocional, más sentimental, es como si de repente te volvieras un poco duro, frívolo, a lo mejor has acostumbrado a las personas a tener mejores actitudes, yo veo que te van a estar reclamándolo, resuélvelo y visualiza qué es lo que tienes que hacer.

Sagitario: Hace tiempo que no tomas un descanso, vas a estar añorando un descanso pero no es semana para detenerse ni para vacacionar, vienen algunos cambios. Esta semana podrías estar pasando por una provocación, necesitas tener cuidado con los enojos, tal vez no estas proyectando lo que tú querías.

Creo que necesitas un tiempo, un descanso, no vas a poder dártelo esta semana pero al menos mentalmente fluye desde esa energía.

Te dice el universo que vas a poder activar el amor universal, vibrar en energía positiva, te vas a empezar a ver más atractivo, te van a voltear a ver, van a empezar a pedir tu opinión y eso es maravilloso para ti.

Tauro: Esta semana empiezan las aventuras y oportunidades, se abre un nuevo camino para ti de muy buena proyección, esto habla referente al amor pero también al dinero y los negocios.

Muchas personas del signo de Tauro son personas que son guías, maestros o instructores, en este momento tu vas a poder brillar porque podrás mostrar tu capacidad de amor, es una semana bastante productiva de reconocimiento para ti, es una semana en donde tendrás la garantía de triunfar y de tener cosas grandes y positivas.

El universo te dice que estas haciendo algo donde habías perdido tu autoridad, estas siendo un poco permisivo, yo te aconsejo que busques un equilibrio para que recuperes tu autoridad pero no caigas en disciplinas tan fuertes.

Virgo: Desde hace mucho dejaste de pensar en cosas creativas, ¿qué está pasando contigo? que estas desmotivado, desanimado, no tienes la creatividad de antes, es algo que tienes que trabajar esta semana, si tu empiezas a trabajar eso vas a tener dinero, dinero que no estabas generando, esta semana eso puede cambiar.

Hay alguna propuesta interesante para ti profesional pero debes tener mucho cuidado porque te vas a rodear de personas que tienen mucha experiencia en lo que vas a hacer pero que no son muy honestas, en pocas palabras, no te confíes de nadie, esta semana no es para pelear, sino para activar la economía y tu creatividad.

El universo te hace cuestionarte por qué crees que no tienes el derecho de ser feliz, que cuando te llega algo importante algo lo detiene, ¿qué está pasando? y di "yo lo cancelo en este momento y atraigo el éxito", date permiso de atraer cosas muy buenas.

Capricornio: De repente estas dejando de ser amigable, te estas retirando de personas que tú quieres, estas teniendo algún tipo de problema familiar, personal o sentimental, momento de romper con esto, préndete una vela rosa esta semana y una amarilla y te aseguro que la comunicación en ti va a mejorar muchísimo.

Has tenido algunos problemas que te están deteniendo en eso, de repente no te sientes valorado, consentido, apapachado, pero al que no habla Dios no lo oye, es una semana en donde tú tienes que empezar a decir ¿qué quieres?, ¿para donde vas?, pero sin exigirlas.

Tienes que trabajar mucho desde la energía positiva tus pensamientos, tienes que activar y vibrar el color amarillo, si tú tienes alguna veladora dorada o amarilla debes encenderla para activar tu riqueza pero también la interior que bastante falta te hace

La psíquica te da los mejores consejos para triunfar esta semana Foto: El Heraldo de México

Cáncer: No te estas proyectando como tú quieres, ya tienes unas semanas en donde quieres hacer algunas cosas, planes o proyectos pero es como si alguien o algo te estuviera deteniendo, te has sentido angustiado cáncer, sientes de repente que todo te está costando mucho trabajo pues tienes toda la razón y eso ha hecho que te de mucha flojera, que te de desanimo y ha hecho que no quieras hacer nada.

Esta semana tienes que activar tu energía, tu fortaleza porque de lo contrario vas a dejar de hacer cosas importantes y no es momento de perder el tiempo, actívate, piensa qué te gustaría hacer y cómo te vas a motivar, para que entonces te vuelvas a activar, el universo te dice que necesitas pensar qué quieres y para dónde vas, si algo que hiciste en el pasado no tuvo resultados es momento de cambiar de estrategia, enciende una vela de color violeta porque eso va a transmutar, va a cambiar para transformar toda la energía.

Escorpio: Habrá conclusiones, tienen que dejar de hacerse ideas en la cabeza, hay escorpiones que de repente piensan muchas cosas negativas y generan un caos, esta semana es para concretar algo que tu quieres, hay un plan, hay un proyecto, esta semana lo estas logrando, hay realización para ti.

Géminis está en un cambio y transición soltando el pasado Foto: El Heraldo de México

A veces te da mucho miedo tener una nueva visión, te dan mucho miedo los cambios, la transformación, es una semana que te regala el hacer algunos cambios, renovarte y disfrutar, el universo te dice que el amor se activa, de repente algunas parejas, personas estaban como alejadas de ti, esta semana se acercan, te consienten puede haber alguna reunión donde te puedas sentir halagado.

Piscis: Deja de estar pensando tonterías, esta semana no es para quebrarte la cabeza, esta semana es para dejar tus pensamientos negativos en el pasado y volver a integrarte, necesitas hacer equipo, necesitas sentirte feliz en pareja o familia, algo está pasando que sientes que no estas perteneciendo y eso te está haciendo alejarte mucho.

Tienes que permitir que las cosas se den para ti con bienestar, con bendición, vienes de una semana en donde estuviste un poco fastidiado opero esta vas a estar muy creativo, no estés creando tonterías en la cabeza, empieza a crear dinero,, oportunidades, éxito, las oportunidades se te van a dar pero es momento de aventarte a hacerlo y quitarte los miedos.

Géminis: Te vas a ver un poco envidioso, no vas a querer compartir tus éxitos ni que te quiten lo que es tuyo, ideas , proyectos y vida material, esta semana no compartes ni regalas, estas un poco indispuesto. De pronto sentirás que te da el ataque y que si alguien te hace enojar podrías estar a punto de explotar, fluye, relájate, es importante que hagas alguna meditación y evita vestirte de color rojo para que esto no suceda y enciende incienso de pachuli para que todas las cosas empiecen a mejorar para ti.

El universo te dice que estas en un cambio y transición soltando el pasado, deja de quejarte de todo porque estas en un momento que vas a hacer un cambio y si te lo permites va a ser muy generoso para ti.

Libra: Sientes que todos los que te rodean te están tomando a juego como si no te estuvieran valorando o te vieran en una inmadurez, cuídate mucho de lo que te digan, de lo que te expresen, es momento de mostrar madurez, que las cosas pueden ser formales pero empieza por darle la formalidad tú, con tus acciones, palabras, pensamientos.

Debes hacer una conciencia, piensa que quieres, debes dejar de encapricharte con lo que no es, darle el valor real a las cosas, eso es muy importante, vibra por favor en color azul esta semana.

Acuario: Dejaste de pensar en ti, esta semana es para que empieces a recuperarte a construirte, a facturar y dejes la flojera y el agotamiento atrás, si tú estabas cansado, se te quita esa energía, te empoderas y fortaleces.

Hay oportunidades de éxito para ti, hay bienestar, vas a conectar con la energía madre y vas a activar esa energía de protección de beneficios, de buena economía así que aprovecha esta semana, porque puedes firmar algún contrato o convenio que sería bastante conveniente.