Reto visual: pon a prueba tu coeficiente intelectual y trata de encontrar al tigre oculto en pocos segundos

La red está colmada de retos visuales que estimulan la mente y el ingenio de los usuarios. Muchos de estos ejercicios pueden ayudar a prevenir el deterioro de las funciones cerebrales y los procesos cognitivos. En esta oportunidad deberás encontrar al animal oculto que se encuentra en la escena, donde los protagonistas son 8 niños en una plaza.

¿Dónde se ha escondido el tigre?

La siguiente imagen presenta un desafío de dificultad media para el lector. La escena transcurre en una plaza de juegos, con varios niños y una madre que los vigila. Pero en la composición también se ha colado un tigre.

Para pista del usuario, solo diremos que el animal puede estar parcialmente oculto. Esto quiere decir que tendrás que agudizar tu vista para encontrarlo. Pocas personas pueden hallar el tigre en menos de 5 segundos. La mayoría suele demorarse más.

Encuentra el tigre escondido. Fuente: Pinterest

Para desconcentrar al lector, la imagen presenta algunos objetos con colores similares a los del felino. Es por eso que la atención será muy importante en este reto. Debes concentrarte para resolver el desafío y hacerlo en la cantidad de tiempo que tardan las personas más ágiles: 5 segundos.

El felino se encuentra escondido en el arbusto. Fuente: Pinterest

Si has descubierto dónde se encuentra el tigre, entonces eres todo un genio y has demostrado tu increíble agudeza visual. Pero si no has podido encontrarlo, te detallamos el rincón en el que está. El felino está escondido en el arbusto de la esquina inferior derecha de la imagen. Tal como habíamos anticipado, al animal solo se le ve la cola y parte del lomo.