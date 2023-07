Horóscopo Chino: 3 animales ganarán mucho dinero del 25 al 27 de julio

En el mundo de la astrología, uno de los más populares y antiguos de todos es el horóscopo chino y es que los primeros estudios aseguran que los astrónomos decidieron asignarle a los cinco planetas, los cinco elementos de la naturaleza china que son Madera, Metal, Fuego, Aire-Agua y Tierra. De acuerdo a la posición de los planetas, el Sol, la Luna y cualquier otro cuerpo celeste, se podrá conocer el destino de las personas. Esto no es todo, debido a que los signos están representados por animales.

La astrología oriental, a diferencia de la occidental, es que los signos se asignan de acuerdo con el año en que he nacido la persona, y no por el día y mes de nacimiento. Esto lleva a que entren en vigencia cada doce años y no por mes. Tienen características para que las personas puedan saber sobre su forma de ser, de pensar, de actuar y de cómo les irá en ciertos aspectos como en el amor o las finanzas. Pero, también se pueden conocer los números de la suerte para cada signo, donde en esta ocasión los repasaremos del 25 al 27 de julio.

Los números de la suerte para cada signo

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

58, 82, 37, 73, 72

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

57, 59, 4, 17, 2

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

3, 76, 38, 97, 70

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

69, 49, 48, 30, 91

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

94, 2, 1, 85, 7

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

64, 23, 75, 64, 51

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

92, 42, 1, 64, 27

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

31, 12, 77, 87, 88

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

10, 68, 66, 98, 71

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

99, 40, 24, 66, 70

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

73, 7, 20, 57, 59

Con la información aportada por la astrología oriental, podrás saber cuál es tu número de la suerte y de esta manera encontrar la prosperidad y abundancia que tanto estabas buscando. Para que sea efectivo, hay que combinarlos de distintas maneras o hasta jugando a la lotería y notarás como de a poco vas teniendo suerte.

