Tita Lombardo preocupada por la Inteligencia Artificial

Con 42 años de experiencia en la producción, Tita Lombardo ha sido testigo de los cambios tecnológicos a los que se enfrentó la industria cinematográfica, como pasó desde el cambio de formato hasta la llegada de la Inteligencia Artificial, con la cual se puede hacer desde un guión, un diseño de producción o la película entera, algo que le sorprende y le preocupa al mismo tiempo.

“Es algo que se tiene que regular y legislar de manera urgente. Para mí es una nueva pandemia, algo que de pronto no supimos por dónde llegó y puede terminar con muchas cosas que amamos, fuentes de trabajo, etc. Entonces nos tenemos que poner muy vivos… Esperemos que el futuro no sea ya el pasado”, mencionó la productora.

Para Lombardo la IA es un peligro porque hay muchas cosas que puede sustituir. Tan sólo ha visto cómo algunos diseñadores de producción le dan la información para que haga sets, “y de repente crean cosas majestuosas”.

“Para algunos casos son herramientas de gran ayuda, pero entiendo que para los escritores puede ser malo. Porque he visto que hasta sí les das costos y tarifas, te dan el presupuesto completo, eso puede ser positivo”, agregó.

Sobre su relación directa, señaló que está en contacto con las IAs más básicas a las que les pide redactar una carta o mensaje, pero no las ha usado para algún proyecto fílmico. De ahí su interés por conocer al respecto este año en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, una edición que fue preparada en un 90% por esta tecnología y donde hay conferencias para hablar sobre qué tanto afecta a la industria.

“En cuanto supe la programación, sabía que tenía que estar aquí y me lo propuse, porque muchos no sabemos ni la cuarta parte de estas herramientas. Curiosamente el comité de Mujeres en el cine y la televisión me honran con este reconocimiento”, contó.

Lombardo será reconocida por su labor en más de 60 producciones en las últimas cuatro décadas. Lo cual la tiene emocionada, ya que a menos que una película gane un premio, las productoras suben a recoger un premio y aún así es diferente, porque no es un galardón personal.

Este reconocimiento me honra muchísimo, porque son 42 años de arduo trabajo con directores y productores de muchos proyectos, algunos más complicados que otros, pero siempre en este espíritu de sacar adelante el trabajo, dándole luz al trabajo del cineasta”, dijo.

Entre los largometrajes que ha producido están “Amores perros”, el cual hizo con un presupuesto de dos millones y medio de dólares a inicios de este siglo, cuando las películas más ambiciosas costaban un millón. Hoy está segura de que con ese dinero ni de chiste puede hacer una película igual.

“El financiamiento siempre es uno de los cocos de cualquier producción, porque los recursos nunca son suficientes, entonces a veces alcanza para hacer películas más acotadas, más no pequeñas. Pero he tenido la oportunidad de hacer filmes más ambiciosos porque he trabajado en el extranjero y eso también es interesante”, finalizó.

Ha trabajado como productora, directora de producción, y productora ejecutiva.

Ha formado parte de cintas como “Amores Perros” y “Babel” de Alejandro González Iñárritu.

También hizo “Profundo Carmesí” de Arturo Ripstein y “Rudo y Cursi” de Carlos Cuarón.

En el extranjero ha hecho largometrajes como “On the Road” del director Walter Salles.

Colaboró también en la cinta “Once Upon a Time in Mexico” del cineasta Robert Rodriguez.

200 campañas de publicidad hizo con Iñárritu.

3 años fue coordinadora del curso de producción del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

PAL