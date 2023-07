Rosa María Noguerón conquista dos “mundos”

Con la llegada de las plataformas y las redes sociales mucho se habla de que la televisión está obsoleta, sin embargo, la productora Rosa María Noguerón cree que son mundos que trabajan en conjunto, de ahí el éxito que ha tenido con “La Casa de los Famosos”.

“Creo que es una sinergia. Es un trabajo en conjunto. Las redes le suman televidentes al programa y la TV hace contenido que vive en redes, entonces es una labor en equipo y el fandom es maravilloso y siempre los escuchamos, los leemos y hacemos caso a las críticas constructivas”, señaló Noguerón.

Jamás imaginó el éxito que tendría este proyecto, pero agradece a los cientos de personas que lo siguen 24/7, porque son ellos los que cortan los clips y lo difunden en redes sociales, lo que permite que se viralice. Incluso hay cosas que ellos no meten a los programas que televisan, pero existe en internet con fuerza.

Aunque es el proyecto que ha girado todos los reflectores a su persona, no es nueva en este mercado, ha coproducido varios programas de comedia y concursos en sus casi 40 años de trayectoria. Inició como una de las escritoras en el programa “XE-TU Remix” en los 80. Después junto a otros colegas trabajó en distintos programas como “Picardía mexicana” y después de que Reynaldo López dejó “El Club” para producir “Hoy”, a ella le dieron la oportunidad de seguir con este proyecto.

“Tenía veintitantos años y me sentía profundamente responsable de que el programa saliera bien y que fuera exitoso, porque me estaba dando la oportunidad de estar en vivo. Agradezco la oportunidad de encontrarme con gente que no quiere hacer las cosas, porque esa es mi posibilidad de crecer todo lo que nadie quiso hacer, yo sí y aprendí muchísimo hasta que un día Memo del Bosque me dio la oportunidad de ser su productora asociada en ‘100 mexicanos dijeron’”, recordó.

Entre sus proyectos más recientes están “Guerreros”, “Nosotros los guapos” y “El príncipe del barrio”, prefiere la comedia porque le gusta que la gente pase un rato agradable después de un día caótico en el tráfico o trabajos, pero con tanta apertura sabe que cada vez es más difícil hacer reír a los espectadores.

“Desde nuestra trinchera donde quiera que sea que estés, tenemos que hacer algo (por mejorar la sociedad). De nosotros depende que haya un cambio en este planeta porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces creo que todos debemos poner nuestro granito de arena, y sí, la televisión no educa, pero hay diferentes tipos de programas”, agregó.

Considera que con “El príncipe del barrio”, además de aportar diversión, invita al televidente a una reflexión sobre el valor de la amistad, de las sonrisas y de la familia: “Reír vale tanto, que en las noches siempre me acuesto viendo cosas graciosas para que lo último que haya hecho en el día, además de dar gracias, sea reírme”.

Por eso le gusta hacer programas familiares y divertidos, hasta acepta todo el hate que le llega en redes sociales por proyectos como “Guerreros” o “La Casa de los Famosos”, porque entiende que la gente tiene que sacar su caos interno, pero asegura que jamás favorece a un equipo u otro, o a un participante en especial, por eso pide no creer rumores porque asegura que este tipo de programas los hace la gente.

Desde que inició “La Casa de los Famosos” es tendencia en las redes sociales.

De darse una segunda temporada, sabe que no será fácil reunir un talento como este.

Está orgullosa con el elenco que reunió para “El príncipe del barrio” y del rating que ha tenido.

Su mejor reconocimiento es el alto rating o más programas que espera volver exitosos.

1982 entró como escritora a Televisa.

5 años trabajó en radio antes.

17 años tenía cuando entró a este mundo.

