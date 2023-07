Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 24 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Empieza a acabarse la quincena, cuídala en esta semana llena de gastos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estos últimos días del mes, tu energía estará en su punto máximo, lo que te ayudará a enfrentar desafíos con determinación. No temas tomar riesgos, pero recuerda también escuchar a los demás.

Te vienen días muy buenos en los cuales conocerás el verdadero significado de la felicidad, deja que el viento tome su curso y la vida te sorprenda, no permitas que nadie te quite tu felicidad, ya que estará en ti lograrla. Es importante que definas lo que quieres en tu vida y lo que no, momento de mandar al carajo todo aquello que no te deja ser feliz y te llena de tristezas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, durante este período, encontrarás satisfacción en la estabilidad y el confort. Enfócate en tus objetivos a largo plazo y no te dejes distraer por las pequeñas cosas. Si te mantienes firme, lograrás grandes cosas. Aguas con un amor del pasado podría regresar y dar lata.

Si tienes pareja, un viaje juntos podría consolidar la relación. Hay días en que necesitarás ayuda de amistades para poder poner los pies en la tierra, eres un ser noble lleno de bondad pero cuando eres traicionado o engañado sueles sacar el ser más destructivo que vive en ti, la venganza no es lo tuyo pero sabes bien cuando cobrar cada una de las traiciones.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estos últimos mes, tu mente estará muy activa y te sentirás inspirada para aprender y comunicarte. Aprovecha esa creatividad en proyectos o actividades que te apasionen. Tu optimismo podría ayudarte mucho a lograr tus metas, no te dejes de amistades que son rete chismosas solo quieren ponerte de malas.

Aprovecha esa creatividad que llega en esta nueva semana Foto: Especial

Amores nuevos en camino, prepárate psicológicamente y olvida cualquier daño o traición que hayas sufrido para que te encuentres pleno o plena para recibir nuevas caricias. Grandes cambios en puerta se visualizan, trata de ser más consiente de tus actos y responsabilizarte de ellos.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Eres emotivo y protector con los demás. durante este período, estarás más sensible y necesitarás rodearte de personas que te comprendan. No te cierres emocionalmente, sino que busca el apoyo de aquellos que te quieren. No pierdas tu tiempo en quien no valora lo que viene siendo tu presencia.

El día en que dejen de importarte comentarios mediocres y tontos ese día quizás encuentres la paz y la estabilidad que necesitas para estar bien, ya deja de pensar en el que dirán y centra tu tiempo y energía en ti. Es posible que sientas necesidad de una nueva pareja, ya que la que tienes ya no cumple con los requisitos que ahora tienes, si ya no te sientes a gusto, next.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, eres carismático y audaz, pero a veces un poco arrogante. Estos últimos días del mes, tu autoconfianza estará por las nubes, lo que te permitirá destacar en lo que hagas. Eso te ayudará a crecer aún más. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena, deja de darlo todo por quien no te merece.

Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio, podrías enfrentar problemas de postura debido a sobre peso o problemas renales.Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a incomodar a la gestora de sus días

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, durante este período, tu enfoque estará en la organización y el perfeccionismo. Sin embargo, no te agobies con detalles insignificantes. Aprende a soltar un poco y disfruta del proceso.

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Te vienen días en los cuales quizás no querrás ni levantarte, necesitas poner mucho de tu parte o de lo contrario no podrás salir de ahí.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estos últimos días del mes, te enfocarás en tus relaciones personales y sociales. Trata de ser justa en tus decisiones y no te dejes influenciar demasiado por los demás. Busca armonía, pero no olvides cuidar de ti misma también.

Busca esa paz interior que tanto te ha hecho falta Foto: Especial

No pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, eres apasionada y misterioso, pero a veces un tanto celosa. Durante este período, tus emociones estarán intensas y podrías enfrentar algunos desafíos. Persona del pasado retorna a tu vida pero solo a enseñarte con quien sí y con quién no.

Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo, ya que el día de mañana se te podría caer de tus manos.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, eres aventurera y optimista, pero a veces demasiado impulsiva. Estos últimos días del mes, sentirás la necesidad de explorar y expandir tus horizontes. La paciencia te ayudará a alcanzar tus metas.

Tus planes están en ti que se cumplan, si los descuidas por cumplir los sueños de los demás podrías cometer graves errores que lamentarás en tu futuro. Infecciones en puerta. Si tienes pareja ten cuidado con exigirle más de lo que le das. Vienen días de mucha reflexión en los cuales te darás cuenta si ha valido o no la pena lo que has hecho para estar donde estas.

Capricornio

Deja esos gastos hormiga como los cafés, galletas o cigarros Foto: Especial

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, eres innovadora y amigable, pero a veces te cuesta comprometerte emocionalmente. Estos últimos días del mes, estarás llena de ideas creativas y te destacarás en actividades sociales. Aprovecha para conectarte con personas afines y aportar tu toque original en todo lo que hagas.

Cree en ti y en tus sentimientos y si algo te disgusta y no causa placer mándalo a la miércoles, estas en una etapa en que te estarás liberando de todo lo que ya dolió y solo buscarás la paz y la tranquilidad en tu vida. Algunas veces llegas despistarte mucho, porque sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra, ya que las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás..

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, eres compasiva y soñadora, pero a veces un poco distraída. Durante este período, estarás más conectada con tus emociones y las de los demás. Utiliza esa intuición para tomar decisiones sabias y ayudar a quienes te rodean. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico.

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Vienen grandes amores a tu vida, estos llegarán con muchas nuevas buenas, inclusive si tienes una relación en estos momentos dará un giro inesperado y te dejará grandes momentos bellos.