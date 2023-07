La jugadora de hockey Mikayla Demaiter arrasa OnlyFans en lencería negra | FOTOS

La jugadora de hockey Mikayla Demaiter sigue rompiendo internet con sus espectaculares postales y este fin de semana complació a su más de millón y medio de seguidores en Instagram con una serie de fotos en donde luce su curvilínea figura mientras posa con lencería negra desde la intimidad de su habitación.

De esta manera la deportista de 22 años ha vuelto a encender las redes y sigue corroborando porqué es considerada una de las grandes estrellas no solo de internet, sino de OnlyFans, plataforma en donde comenzó a incursionar y en poco tiempo se ha convertido en la sensación para miles de fanáticos que han quedado cautivados con su belleza y su talento deportivo.

Mikayla Demaiter es famosa en redes sociales. Foto: Instagram @mikaylademaiter

Mikayla Demaiter dejó a todos con la boca abierta

La joven es originaria de la provincia de Ontario, Canadá, y es talentosa para el hockey sobre hielo, deporte que combina con sus sesiones de fotos con las que enamora a miles cada días no solo desde Instagram, sino también desde la famosa plataforma de venta de contenido exclusivo para adultos. Su salto no pudo haber sido más afortunado y ahora presume de éxito y millonarios ingresos en OnlyFans.

Cabe destacar que si bien decidió dejar a un lado su trayectoria deportiva para incursionar como modelo, la joven canadiense sigue disfrutando de asistir a los partidos de hockey, al tiempo que también posa para sesiones de fotos desde la pista de hielo. Durante poco más de dos años fue la portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino.

Mikayla Demaiter gana millones en Onlyfans. Foto: Instagram @mikaylademaiter

Sin embargo, su vida dio un giro radical luego que en medio de la pandemia de Covid-19, en el año 2020 decidió retirarse y enfocarse en mejorar sus finanzas: “Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar”, contó hace poco la deportista durante una entrevista.

