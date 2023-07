Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 23 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril, nuevos amores se avecinan y la llegada de una amista. Podría presentarse un problema con un familiar debido a malentendidos.

Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo con quien no te busca ni te quiere en tu vida. Tu pasado se hará presente y quizás te duela, quita de tu camino todo aquello que te haga daño o afecte pon los pies en la tierra y date cuenta de que estás perdiendo tu tiempo por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Tauro

Los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te vienen cambios en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Hay muchas oportunidades de crecimiento económico y de concretar una relación, pero necesitas ponerte las pilas y no ser tan exigente en cuestiones de amores o al final podrías perder grandes oportunidades. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario.

Géminis

Los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deja de pensar que el mundo está en tu contra, si tú no haces nada por resolver tus problemas existenciales y de tu pasado nadie lo va hacer por ti. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida.

Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Es probable que quieras regresar a tu pasado para volver a vivir algo que te hizo feliz, no vale la pena pues podrías volver a terminar con el corazón destrozado o destrozada.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, eres un ser dominante, no permites equivocaciones de otras personas, y eres demasiado duro o dura para juzgarte, ten un poco de piedad si tú no tienes compasión por ti, nadie más la tendrá. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día.

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Recibirás noticias del extranjero. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.

Leo

Los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no descuides tu cuerpazo, estas en una etapa que engordarás mucho, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso.

Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo.

Virgo

Los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tú carácter cambia demasiado rápido y te cuesta mucho trabajo pedir perdón o disculpas, sueles tomar el karma por tus propias manos para hacer justicia. Tu forma tan cruda de decir las cosas podría afectar a las personas que te rodean.

Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Hay días en que te desesperan mucho las demás personas al ver que no actúan o hacen lo que tú quieres, recuerda que cada quien sabe lo que hace, no quieras que las personas actúen y hagan lo que tú quieras.

Libra

Los signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se vienen movimientos en el área sentimental, no descuides lo que en realidad importa por atender cuestiones que solo te van a traer problemas y mortificaciones. Cuida tu economía y no gastes dinero que no tienes, muchas posibilidades de cambio laboral o de casa.



Cuida mucho la relación con tu familia pues podrías estar descuidando esa parte tan importante. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo.

Escorpio

Los signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no descuides quién eres y hacia dónde vas, grandes amores se visualizan y la llegada de nuevas amistades. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

Recuerda que primero eres tú, después tu y al final tu. Aprende a exigir también, no metas las manos al fuego por nadie pues ellos no lo harán por ti, deja de ser una oveja o en lo largo de toda tu vida estarás condenado al sufrimiento. Toma el valor de donde lo tengas y pon las cosas en claro. En el amor te vienen grandes oportunidades.

Sagitario

Los signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen días de mucha confusión pues antes de ir a dormir estarás en un tono muy pensativo, deja de pensar en lo que no es ni será pues solo te dañas y lastimas sin darte cuenta. Tus sueños te revelarán grandes verdades.

No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Dios nunca se equivoca y si esos sueños o planes no se han logrado concretar es debido a que aún no es tiempo para eso. Vienen movimientos en el área del amor que te enseñarán a valorar lo que tienes y a quitar de tu camino a esas personas que solo constituyen piedras en tu relación en caso de tener.

Capricornio

Los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, el perdón lo conoces poco y el olvido no entra en tu vida. Deja de comportarte como un niño y comienza a ver las cosas como son, nadie viene a serte feliz, la felicidad está en ti y no en otra persona. Viene un cambio muy perro en el cual comenzarás a perder a todas esas personas que solo te han dañado tu existencia.

Tu buen corazón nunca se equivoca, pero te encanta hacerte la mosca muerta pues sabes que de esa manera logras conseguir lo que te propongas, cuida tus actuaciones pues tu papel se podría caer en cualquier momento. Tu carácter podría hacerte perder lo que amas, deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, vive el momento, disfruta la vida, se feliz.

Acuario

A los signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, una oportunidad muy buena de viaje llegará. Sueles atraer muchas envidias, sabes bien que tienes muchos enemigos que vives de ellos y cobras muy caro, no permites errores ni traiciones y quien te la hace te la paga con intereses.

Deja de cobrar venganza y mejor mándales bendiciones eso les va doler más además que será lo que recibirás de regreso. Agradece cada día como si fuera el último y vívelo intensamente. Te esperan problemas con amistades debido a tu lengua suelta. Recibirás noticias de ex pareja y lo mandarás bien lejos.

Piscis

A los signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo,deja de confiar tanto en las personas que ya te traicionaron, hace falta una limpia en tu vida para que te quedes solo con las personas que de verdad mereces. Ya el amor no es tu ilusión, sino tu familia y tu salud.

Has pasado una etapa en la cual ya no crees en las personas y buscas ya algo seguro, te has dado cuenta que el amor no es para siempre y que todo tiene un ciclo. Recuerda que oportunidades para ser feliz pocas, 2 amores marcarán tu vida. Días de muchos cambios, te enteras del rompimiento de compromiso de una amistad.

DRV