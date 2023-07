Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 22 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Te sentirás aturdido, pero es el mejor momento para escuchar a los más cercanos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal de aventurera que hace tiempo no ves claro; ponte perra y ve tras tus objetivos.

Momento de mandar a la tiznada a personas que solo han sido obstáculos en tu vida, comienza a cambiar tu forma de ver la vida y de dejar en ella solo aquellos que se preocupan por ti. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas a cabo te dejará buenas ganancias, es momento de creer y confiar en ti para lograr tus metas y proyectos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema.

Deja de echar la flojera y esperar el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra para, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. El amor es incierto y nada está escrito.

Un viaje o salida con amistad en estas fechas te dejará un gran sabor de boca. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo, ya que podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas, de manera que saldrías de la pobreza que te andas cargando.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva, sino que crees en tu pareja o la persona con la que sales, ya que no vale la pena seguir ahí. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones.

Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día, porque la has estado esperando desde hace algún tiempo. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos.

Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la gestora de tus días.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie.

Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es momento de no caer en provocaciones de enemigos, ya que podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas.

Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Cuida más tu alimentación, ya que podrías subir un poco de peso y ahorita no estás para eso. Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lástima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe que te ha dado la vida.

Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio porque todo se ve perfecto para que todo te salga como esperas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es posible que en estos días andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino es momento de ser feliz y vivir en homenaje a él o ella.

Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más, ya que hay virtudes en ella que desconoces y que sin darte cuenta te podrían enamorar. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan cambiar el ritmo e innovar para volver a enamorarse.

Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, que se te vaya quitando lo tonto para que no te vuelvan a ver la cara de estúpido o estúpida este fin de semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte.

Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges, ya que podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. No esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto, ya que te ayudará a sentirte más seguro. No te confundas en tus sentimientos, por el hecho de que una persona podría sacarte de tu zona de confort.

No des pie a segundas oportunidades ni permitas que la vida te vuelva a dar una sorpresa que no esperas. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en los próximos meses, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental.

DRV