Solo para inteligentes, trata de no perder la calma antes de hallar el número 8 en poco tiempo

Para quienes gustan de resolver acertijos visuales en su tiempo libre, un nuevo ejercicio se ha hecho popular en internet. Esta vez la protagonista es una letra y el elemento que debes encontrar es un número. La prueba no es compleja, más bien es de nivel intermedio de dificultad. Solo concéntrate y trata de leer lo más rápido posible todas las líneas de la serie.

Encuentra el número 8 en la repetición de la letra B

La imagen del presente desafío contiene una combinación de colores cálidos: bordó, rojo, amarillo, mostaza y naranja. La protagonista de la composición es la letra B, que se encuentra repetida en varias columnas y filas. El objetivo del usuario es detectar dónde se encuentra el elemento distinto.

Observa la imagen con la repetición de la letra B y encuentra el número 8. Fuente: Pinterest

En este reto, el elemento intruso de la imagen es el número 8, que se encuentra escondido entre todas las letras B. Para encontrar esta cifra deberás concentrarte al máximo, ya que la combinación de colores puede resultar un poco confusa y desconcertante.

Pocas personas han podido hallar la incógnita en solo 6 segundos. Estos individuos han sido los más ágiles y tienen su cerebro entrenado frente a este tipo de estímulos. Resolver este tipo de ejercicio es beneficioso para estimular las funciones cognitivas.

Aquí se encuentra el número 8. Fuente: Pinterest

¿Lo has encontrado? Si has identificado dónde se encuentra el número 8, pero has tardado más tiempo en hacerlo, no quiere decir que no tengas inteligencia. Simplemente tu cerebro responde más lento a los estímulos y al procesamiento de datos. Para agilizar tu mente, puedes seguir practicando con otros acertijos visuales.