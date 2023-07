Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 21 de julio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este viernes 21 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

El amor es una responsabilidad compartida, y ambos miembros de la pareja deben participar en las obligaciones que surgen de él. Por lo tanto, es importante no evitar tus deberes y ayudar en todas las tareas. No es justo que solo una parte de la pareja se haga cargo de las responsabilidades cotidianas.

Si has estado enviando currículos sin obtener resultados, los astros te sugieren una sencilla ceremonia para atraer trabajo y abundancia. Solo necesitas tomar algunas monedas acuñadas en el año en que naciste y colocarlas en un jardín o en un recipiente con plantas vivas, enterradas al ras del suelo.

Es esencial prestar atención a los consejos que provienen de los sueños. A menudo, descuidas esta práctica y te pierdes valiosos consejos que podrían hacer tu vida más fácil y plena. Para estar más atento a ellos, los astros te recomiendan dormir con papel y pluma cerca o tener un lugar donde puedas escribir el sueño apenas despiertes.

Tauro

No eres la persona adecuada para juzgar tu propia conducta y decirle a tu pareja cómo debe interpretar tus acciones. Debes hacerte responsable de lo que dices y también de lo que no dices, independientemente de si fue una broma o si estabas bajo la influencia del alcohol. Asume las consecuencias y el enojo de la persona que amas.

Cuando enfrentas una pérdida, es importante reconocerla en lugar de negarla. Actuar como si la realidad no fuera lo que es no es constructivo. Es mejor hacer un inventario de las pérdidas y buscar formas de superarlas. Un fracaso no es definitivo, siempre que aprendamos de él.

No es el momento adecuado para enfrentarse directamente a los elementos. Es necesario tomar precauciones antes de salir. De lo contrario, podrías sufrir daños o enfermedades. Siempre es recomendable revisar las condiciones climáticas antes de elegir tu vestimenta. Aunque estás sano, eso no significa que seas invulnerable.

Géminis

Hoy has tenido un sueño que te preocupa, ya que sientes que involucra a tu pareja y que su significado no es del todo positivo. En realidad, ese sueño está hablando de ti, no de la persona que amas, y te está señalando que debes ser más honesto y abierto. Quizás estás ocultando algo a tu pareja, lo cual te genera miedo.

Hoy se te presentará una oportunidad para demostrar tu valía como profesional y trabajador. Surgirá una situación que solo tú podrás resolver. Es esencial abordarla con humildad y una actitud de servicio. Tu experiencia y humildad serán clave para avanzar, no solo hoy sino en futuras ocasiones.

En este momento, tienes varios ejemplos frente a ti que muestran cuánto has logrado en cuanto al cuidado de ti mismo. Te sientes más seguro, sano, fuerte y proactivo. Es un día para felicitarte por tus logros y reconocer todo lo que aún puedes alcanzar en cuanto a tu cuerpo y salud.

Cáncer

Es recomendable hacer un ritual para fortalecer el amor y mantener la generosidad que ha estado presente en la relación. Puedes colocar pétalos de rosa y monedas que provengan de los bolsillos de ambos en un espejo de agua sobre un cuenco de color verde y dejar que repose durante una noche.

Es importante que tengas mayor disciplina en tus gastos, ya que estás teniendo dificultades en ese aspecto. El dinero se escapa de tus manos como arena y lo gastas sin tener en cuenta que no regresará. Es momento de ser más consciente y riguroso en este aspecto para evitar lamentaciones en el futuro cercano.

El entusiasmo es una emoción positiva y es maravilloso que lo sientas, pero debes cuidarte de que no se convierta en ansiedad. Es necesario que moderes tus emociones y evites crear expectativas que podrían no cumplirse. Concéntrate en el día de hoy y mantén tus pensamientos en el presente.

Leo

Necesitas recordar las razones por las cuales estás en esta relación. Reflexiona sobre todo lo que tu pareja te ha dado y lo que tú también has entregado, sin esperar nada a cambio en ambos casos. Esta idea debería ser suficiente para que dejes de lado tu actitud negativa y busques cerrar la brecha, firmando la paz entre ambos de una vez por todas.

Hoy es el momento de enfrentar ese problema del que has estado evitando ocuparte, pero que sigue presente, esperando por ti. Eres el único con la capacidad para resolverlo; no consideres delegarlo a otra persona. El destino señala que solo tú puedes superar esta situación con relativa facilidad.

Sigues aferrándote al pasado, creyendo que no hay nada como los días anteriores, y esto te impide ver las posibilidades del futuro. Sin embargo, debes cambiar esa actitud hoy, ya que los astros indican que estarás bien, incluso mejor que nunca. Deja de temer a la incertidumbre y ábrete a las oportunidades que vienen.

Virgo

Recuerda que la seducción siempre juega un papel importante en el amor. Puede haber momentos en los que el encanto y la atracción disminuyan e incluso parezcan perderse. En esos momentos, tu capacidad de seducción puede marcar la diferencia para volver a atraer a tu pareja y enamorarla nuevamente. Hoy, no dudes en aprovechar ese talento.

La responsabilidad y el liderazgo recaen sobre ti. Es importante que hagas valer tu autoridad, ya que parece haber cierto relajamiento en el equipo y los procesos, lo que está afectando el logro de los objetivos. No evites tu deber y ocupa tu lugar al frente para tomar las riendas. Nadie puede llenar el espacio que dejas al no asumir el control.

No te cuestiones por qué necesitas la libertad; en cambio, ejerce tu derecho a ella. Es fundamental para tu bienestar. Tienes la libertad de elegir, ser quien eres y crecer como persona. No permitas que nadie te imponga condiciones. Menos aún hoy, es un buen momento para reivindicar tu independencia y autonomía.

Libra

El amor es un camino que no sigue líneas rectas. Al avanzar en la vida junto a alguien, encontraremos obstáculos, dificultades y momentos complicados. Por eso, es importante caminar juntos, conscientes de la cercanía del otro, para evitar perdernos en el camino.

Es común que todos seamos expertos teóricos en diversas áreas, pero lo verdaderamente valioso es ser virtuosos en la práctica, poniendo todo el alma en lo que hacemos. Tú eres uno de esos virtuosos, así que no te preocupes por escuchar a quienes creen saber más. Confía en la fuerza creadora de tu pasión.

Tus ojos son una parte esencial de tu cuerpo, y es importante que les prestes la atención que merecen. Debes cuidarlos más y evitar riesgos que puedan causar molestias o daños reales. Tal vez sea un buen momento para una revisión médica y obtener la asesoría necesaria para su cuidado.

Escorpión

Sientes que escondes un secreto en tu interior y temes que tu pareja lo haya descubierto o que lo descubra pronto. Sin embargo, no te preocupes, es solo la culpa que estás experimentando. Asegúrate de abordar esa situación y ponerle fin para preservar tu relación y la felicidad de tu ser amado.

El dinero suele atraer más dinero, y hoy es un buen día para considerar invertir en tu negocio, aportando recursos para su expansión y consolidación. Puede que tengas miedo a este tipo de movimientos, pero es algo que no puedes aplazar más. De lo contrario, la competencia podría dejarte rezagado.

Esos pequeños excesos con la comida pueden parecer insignificantes ahora, pero si se acumulan, pueden tener efectos negativos para tu cuerpo. Es hora de ponerles freno antes de que afecten tu salud. Practica mayor disciplina en tus hábitos alimenticios para cuidar tu bienestar.

Sagitario

Hoy es un día para dedicarse al amor. Deja de lado las preocupaciones del trabajo y la vida en general, ya que el amor es un refugio que te permite recargar energías positivas. Tanto tú como tu pareja necesitan un tiempo juntos para renovar fuerzas y enfrentar luego las demandas cotidianas con más entusiasmo.

No es el momento adecuado para aventurarse en terrenos desconocidos. Es mejor regresar al puerto y esperar vientos más calmos y mareas menos turbulentas. Todo buen negocio y trabajo sabe esperar el momento oportuno para prosperar y dar frutos. En esta ocasión, es recomendable esperar unos meses más.

El miedo puede ser útil, siempre que sepas cómo utilizarlo a tu favor. Es una alarma que te advierte sobre situaciones que debes evitar. Si has recibido señales y sueños que te generan temor, no los ignores. Presta atención a esas advertencias y toma decisiones adecuadas. No son imaginaciones, sino mensajes importantes.

Capricornio

Recibirás una confesión que pone en duda aspectos de la persona que amas. Es esencial valorar a la persona que es ahora y que está contigo en el presente. Deja atrás su pasado, en el cual tú no tenías un papel relevante, y enfócate en el presente, donde ambos comparten una relación significativa.

Te pedirán hacer una tarea que puede parecer insignificante, pero en realidad significará más y mejor trabajo a mediano plazo. Es importante que la realices con pasión y compromiso al 100%. Los frutos que obtendrás serán significativos y beneficiosos para ti.

Es un día para salir y explorar. Lo que tu corazón desea y tu cuerpo necesita está en el mundo exterior, entre la gente, esperando a que lo aproveches. No dejes pasar las oportunidades que te brinda el atreverte a salir de tu aislamiento. Esta es una oferta que no se repetirá, así que aprovecha el momento.

Acuario

Cada vez que evitamos decir las cosas, ya sea por timidez o descuido, se crea una brecha entre nosotros y nuestros seres queridos. Es momento de frenar el silencio que amenaza con tomar el control de nuestras relaciones. Hay medidas sencillas que pueden ayudarte en este sentido, como dar los buenos días, las buenas noches y agradecer cada gesto.

Hoy es un buen día para levantar el ánimo de tu equipo. Aunque los tiempos económicos no sean sencillos, siempre ha sido así en ciertas ocasiones. Una palabra de aliento en el momento adecuado puede obrar milagros, por lo que debes decirlo en el momento preciso.

Es normal sentir desaliento de vez en cuando, pero la clave está en no dejar que se instale y domine nuestras acciones, impidiéndonos hacer lo que realmente importa. Así que, muévete hoy, deja atrás la inercia y siéntete vivo de manera directa: sal y camina.

Piscis

Entre tu pareja y tú hay temas delicados que evitan abordar, y al mencionarlos, terminan discutiendo furiosamente. Es necesario que ambos hagan una pausa hoy, vuelvan a ese tema y se perdonen mutuamente de una vez por todas. Elimina ese terreno inestable para fortalecer su relación.

No debes esperar resultados imposibles de personas que no están comprometidas con tu proyecto. Es un buen día para renovarte y cambiar de asociados o compañeros. No se trata de irte o despedirlos, sino de confiar solo en aquellos que realmente lo merecen.

La fortuna no puede encargarse del cuidado de tu cuerpo y mente. Tu salud física y bienestar emocional dependen de ti. Quedarse cruzado de brazos y dejarlo todo al azar es irresponsable. Así que, ponte de pie y toma acción.

SIGUE LEYENDO:

Karma de julio: así le irá a los signos del zodiaco, según Mhoni Vidente

Horóscopos de julio: traiciones, dinero y salud, así la suerte de los signos