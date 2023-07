Solo para mentes superdotadas: intenta no perder la cordura antes de encontrar la letra ‘C’ en tiempo récord

El acertijo visual que se presenta en esta oportunidad se compone de una imagen con letras. A diferencia de otros retos en donde los protagonistas han sido los números o las palabras, en esta ocasión la incógnita a resolver es un grafema. Llegó la hora de poner a prueba tu rapidez mental ¿Estás listo?



¿Dónde se encuentra la letra ‘C’ en la imagen?

En este reto se presenta una imagen con la repetición de la letra ‘G’. La serie se encuentra inserta en un fondo de distintas tonalidades de verde y distribuida en 19 columnas y 10 filas. Pero dentro de esta composición hay un grafema intruso: una ‘C’.

El desafío de este acertijo es encontrar la letra ‘C’ en menos de 5 segundos. Pero no pierdas la cordura. Para eso debes prestar mucha atención y dejar de hacer otra cosa, ya que la concentración es crucial en este ejercicio. Además, necesitas leer muy rápido para hallar la resolución en tiempo récord.

Observa la repetición de la letra G y encuentra la C. Fuente: Pinterest

Solo las personas con un nivel avanzado de ingenio y de habilidades cognitivas desarrolladas, han podido hacerlo en menos de 5 segundos. Los individuos más creativos y ágiles podrán hallar la letra diferente que se encuentra oculta en la repetición de la letra ‘G’.

Resolución del acertijo con la letra C. Fuente: Pinterest

Pero si has podido hallar el grafema distinto en más cantidad de tiempo, tampoco está mal. Eso quiere decir que puedes resolver este tipo de incógnitas, pero de manera más lenta. Este aspecto no significa que tus habilidades cognitivas no estén desarrolladas, sino que debes potenciarlas. Puedes seguir practicando con acertijos para agilizar tu mente.