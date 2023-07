Así es el culto al "Angelito Negro" en el barrio de Tepito: para algunos es milagroso y para otros terrorífico

El barrio bravo de Tepito, en la colonia Morelos, en la delegación Cuauhtémoc, es muy conocido por ser un área de comercio de todo tipo de productos, desde ropa hasta productos electrónicos, sin embargo, alberga muchos secretos, uno de ellos es el culto al "Angelito Negro", donde se adora al mismísimo Satanás. El Youtube “Yulay” acudió para ver cómo es e incluso se entrevistó con los fundadores.

Esta congregación se encuentra en las afueras de Tepito, un lugar donde las cosas cambian y se descubren aspectos desconocidos tanto para los forasteros como para los propios tepiteños; esta comunidad ha sido objeto de muchas historias y rumores, es un lugar de adoración y respeto para sus seguidores.

Todo está dirigido por "El Chino" y "Bam Bam", quienes son considerados los creadores del altar, ellos le contaron a “Yulay” que su devoción les ha ayudado en muchas formas, y en agradecimiento, han erigido un altar para honrar a esta entidad. Sus actividades no se limitan a los adultos, ya que los niños también son parte si lo desean.

“Le hice su altar porque me ayudó demasiado… Fue una manda.. Decirle diablito es de cariño. Yo no me catalogo como un padrino, sino como una persona normal, un creyente”, aseguró “El Chino” en el clip