Contén la respiración antes de conocer tu coeficiente sexual con este sencillo test en poco tiempo

Muchos se ha hablado sobre la inteligencia erótica o sexual y los expertos la afirman como una forma en qué entendemos y vivimos nuestra sexualidad. Como define la psicóloga-sexóloga Lara Castro-Grañén, “somos inteligentes sexualmente cuando entendemos que nuestro cuerpo y sexualidad y decidimos cómo queremos vivirla”.

Ahora, se puede hacer un test de personalidad donde vamos a poder reflejar el coeficiente sexual que no es otra cosa que el reflejo de la inteligencia sexual que tenemos. Los psicólogos norteamericanos Conrad y Milburn, autores de ‘Inteligencia sexual’ crearon este test –aquí en versión reducida- para medir nuestra capacidad sexual.

1.- ¿Cómo valoras tu actual vida sexual, comparada con la de la mayoría de las personas?

A- Ni la mitad de excitante que la de la mayoría.

B- Más o menos igual que la de la mayoría.

C- Más excitante.

D- En la actualidad no mantengo una relación sexual.

2.- ¿Alguna vez le has ocultado un secreto sexual a tu pareja durante un largo período de tiempo?

A- No, nunca.

B- Una o dos veces.

C- Varias veces.

D- Con frecuencia.

3.- Comparado con el esfuerzo que dedicas a otras tareas de tu vida cotidiana, ¿cuánto esfuerzo dedicas a procurar tener una vida sexual activa y satisfactoria?

A- Me paso gran parte del tiempo pensando en cómo tener relaciones sexuales más a menudo.

B- Para mí, una vida sexual satisfactoria es tan importante como mis aficiones y tareas.

C- Cuando he acabado las tareas cotidianas, no me queda tiempo ni energía para pensar en cómo mejorar mi vida sexual.

D- Me avergüenza que mi vida sexual sea tan insatisfactoria, así que procuro no pensar en ello.

4.- ¿Hasta qué punto piensas que tener unas relaciones sexuales magníficas es una señal de que el amor es sincero?

A- No tiene que ver.

B- Tiende a decir que los miembros de una pareja están he¬chos el uno para el otro.

C- Es una garantía de que estás enamorado/a.

5.- Si acabaras de conocer a una persona que te gusta mucho y con la que quisieras entablar una relación seria, ¿tendrías relaciones sexuales al comienzo?

A- Esperaría a conocerla mejor.

B- A veces he tenido relaciones sexuales con alguien antes de conocerlo bien.

C- Decididamente, las tendría.

6.- Cuando estás excitado/a ¿eres consciente de que lo que sientes es un impulso instintivo o más bien un sentimiento afectuoso o necesidad de cercanía?

A- Nunca distingo entre impulsos físicos y emocionales.

B- A veces soy consciente de que siento una necesidad puramente física.

C- A veces soy consciente de que siento deseo de cercanía.

D- Siempre es una combinación de ambos impulsos.

7.- ¿Hasta qué punto eres consciente de las características físicas que constituyen tu tipo?

A- Me siento atraído/a inmediatamente hacia personas con un aspecto determinado.

B- Me atraen personas con un aspecto determinado, pero no siempre opto por tener una relación con ellas.

C- Me atraen muchos tipos físicos.

D- Nunca he pensado en el tipo de persona que me atrae.

8.- ¿Crees que haber tenido una experiencia sexual traumática en tu vida pasada influye sobre la capacidad posterior de disfrutar del sexo?

A- No, si han transcurrido varios años.

B- Si no se siente amenazado/a por la pareja actual, es muy improbable.

C- Sólo si la persona está demasiado obsesionada con lo ocurrido.

D- En muchos casos es muy posible.

9.- Habitualmente, ¿con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?

A- Unas cuantas veces al año.

B- Una o dos veces al mes.

C- Una o dos veces por semana.

D- Tres veces por semana.

E- Cuatro veces por semana.

10.- ¿Con qué frecuencia has tenido relaciones sexuales sin apetecerte, sólo por complacer a tu pareja?

A- Nunca.

B- Un par de veces.

C- Ocasionalmente.

D- Bastante a menudo.

11.- ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la afirmación: siempre se paga un precio, a veces muy alto, por la pasión sexual?

A- Totalmente de acuerdo.

B- De acuerdo.

C- En desacuerdo.

D- Completamente en desacuerdo.

12.- ¿Alguna vez te avergüenzas de tu conducta o deseos sexuales?

A- Con frecuencia.

B- A veces.

C- Nunca.

13.- ¿Cómo afecta tu peso corporal a tus sentimientos respecto a la posibilidad de tener relaciones sexuales?

A- No me afecta en absoluto.

B- Podría sentirme más contento/a con mi cuerpo.

C- Estoy demasiado gordo/a para tener una buena vida sexual.

D- No estoy lo bastante musculoso/a para tener una buena vida sexual.

Resultados test de sexualidad

Suma los puntos según el valor de cada respuesta:

1. A-2 B+3 C 0 D 0

2. A+3 B+1 C-1 D-3

3. A-1 B+3 C-1 D-2

4. A+3 B 0 C-3

5. A+3 B+1 C-3

6. A-1 B+1 C+1 D+1

7. A 0 B+1 C+3 D 0

8. A-2 B 0 C-2 D+3

9. A 0 B+1 C+2 D+3 E+2

10. A+3 B 0 C+1 D-3

11. A-1 B 0 C+1 D+3

12. A-3 B 0 C+3

13. A+3 B 0 C-3 D-3

Y ahora agarra el resultado, súmale 26, divídelo por 63 y multiplícalo por 100. Ya tienes tu puntuación, ¿qué significa?

* 90 puntos o más: Excelente

* 80-89: Buena.

* 70-79: Corresponde a la media obtenida por los autores en su estudio.

* 60-69: Baja.

* Inferior a 60: Inteligencia erótica muy baja.

