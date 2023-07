VIDEO: Ultrasonido muestra perturbadora imagen de “bebé demonio” y aterra a todo Tiktok

Se esperaría que en la mayoría de los casos, la llegada de un bebé traiga consigo esperanza, paz y armonía a las personas. Durante esta etapa se viven emocionantes situaciones, especialmente cuando son las revisiones, pues a través del ultrasonido, las futuras madres pueden conocer a su hijo o hija antes de que nazca, incluso escuchar los latidos del corazón.

Sin embargo, en los últimos días han circulado imágenes que le están dando la vuelta a las redes sociales por lo perturbadoras que han resultado para algunos internautas. Una joven madre subió a su perfil de Tiktok videos que muestran su ultrasonido, mismos que lejos de exponer la silueta de un angelical bebé, muestran la diabólica cara de un feto.

Algunos internautas aseguras que este es un mal augurio. Foto: captura de pantalla

Aunque en ocasiones no siempre se les encuentra una forma concreta a un ultrasonido, en este se le ve una cara perturbadora, pues no solamente la madre del video logró ver la aterradora escena, los usuarios que se han topado con el video también. Hasta el momento, el ultrasonido compartido suma 3.5 millones de reproducciones y los comentarios que más abundan sin duda son los que confirman que se asustaron con el clip de tan solo 10 segundos.

"Así comienzan las películas de terror", "No podré dormir esta noche", "Ven muchas películas de terror", "Son las 3:15 a.m. y no podré dormir después de ver esto, en realidad voy a tener pesadillas", "Esto no es una buena señal para la familia", "Pobre bebé, será muy feo", "Oh,oh, mal augurio", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la viral publicación. Otros mas amables aseguraron que no debía preocuparle que el ultrasonido de su bebé apareciera una cara tan deforme, ya que a muchos les ha pasado.

Otros usuarios mencionan que es normal. Foto: captura de pantalla

Así luce actualmente el “bebé demonio” de la película “La Pasión de Cristo”

"La Pasión de Cristo" es una cinta impactante por las escenas y la fidelidad con la que según críticos, Mel Gibson -director de la película- logró retratar las últimas horas con vida del hijo prometido de Dios en la Tierra. Una escena que definitivamente causó temor a más de uno fue donde aparece un “bebé demonio”, el cual es interpretado por el actor Davide Marotta.

David interpreta al mismísimo hijo de Satanás, quienes aparecen sonriendo mientras Jesús recibe latigazos por parte de los romanos, a fin de hacer que el semidios reniegue de su padre y cambie la opinión de haberse entregado tras ver que es mejor tratado el hijo del diablo.

Satanás y su hijo sonriendo en la cinta. Foto: Captura de pantalla

Davide Marotta es un actor italiano que padece enanismo, actualmente tiene 60 años de edad, y cuando interpretó al “bebé demonio” tenía 42 años, pero fue caracterizado como un niño recién nacido para la película. Nació en Sofía, Bulgaria, estudió teatro y televisión, pero se especializó en dirección cinematográfica. Su carrera la inició en teatro hasta que empezó a incursionar en la pantalla grande.

Cabe mencionar que “La Pasión de Cristo” no es la única producción en la que ha trabajado, pues tiene participaciones en películas italianas como “II professor Cenerentolo” de 2015; “Pinocho” de 2019 y “Chi ha incastrato Babbo Natale” de 2021. A continuación se muestra cómo luce actualmente quien interpretó al hijo del demonio em la conta de Mel Gibson.

