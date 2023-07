¿Qué son las "beige flags" y por qué podrían indicar que eres una persona aburrida?

Muchas personas utilizan banderas rojas y verdes para señalar los comportamientos alarmantes o positivos que puede tener una persona al inicio de una relación. Esta nueva práctica de categorizar la conducta humana no solo se limita a las relaciones de pareja, también a las laborales, familiares y otras que se puedan desarrollar en la vida. Conforme evoluciona la sociedad, se van integrando conceptos y prácticas que derivan en nuevas formas de llamarlas.

Recientemente, un concepto ha inundado los hashtags de las redes sociales, se trata de las "beige flags" un indicador relevante para las relaciones según TikTok y las otras plataformas virales. Sin embargo, su definición sigue sin estar muy clara, ya que depende de cada de persona y el uso que se le de.

El beige uede ser un color blanco sucio, marrón claro o castaño claro. Foto: Pixabay

¿Qué es una beige flag?

Hay que recordar que el color beige, llamado en España "beis" y en Hispanoamérica "beich", puede ser un color blanco sucio, marrón claro, o castaño claro; sin embargo, esta tendencia apunta a algo que "no es bueno ni malo, pero que hace que te pares a pensarlo aunque luego continúes como si nada. Algo de la otra persona que te descuadra", según la máxima autoridad en todo lo relacionado con el vocabulario popular, Urban Dictionary.

El sitio web que registra nuevas palabras y sus significados también ofrece una segunda definición que solo aplica a los perfiles de aplicaciones de citas por internet: "Beige flags son esos signos que revelan que alguien es aburrido o carece de originalidad. Suelen ser cosas genéricas o muy cliché que mucha gente pone en sus perfiles".

Foto: captura de pantalla Tiktok @mar.laii

No obstante, en redes sociales se hizo un trend en el que los internautas exponen a sus amigos, parejas o familiares en situaciones donde demuestran tener "beige flags": "La beige flag de mi novio es que no se puede guardar las sorpresas. Siempre me dice todo lo que me va a comprar o regalar. La mayoría de veces me dice 'te tengo una sorpresa', pero me termina diciendo lo que es y ya no es sorpresa", publicó una internauta identificada para el nombre de @twinsoulszz.

Esta tendencia trata de publicar un vídeo de la pareja haciendo algo simple, como comer o beber café. En ese sentido, la tiktoker @itscaito, que se autodenomina "CEO de las beige flags" en su biografía, afirma haber acuñado el término y señala que "el beige es el nuevo rojo". La precursora enumera algunas características de una persona con "beige flags", entre las que se incluyen "odiar el cilantro o la pizza con piña", y "tener fotos de perfil con perritos".

Por su parte, Brit Dawson, que escribe para la revista GQ, tiene una opinión diferente. Él define las beige flags como las típicas referencias millennials como Harry Potter, argumenta que "lo aburrido puede ser algo infravalorado en lo que se refiere a las relaciones de pareja", y agrega que lo que para una persona es una beige flag puede ser una green flag para otra. En lo que las nuevas generaciones se ponen de acuerdo para definir este término, seguirá siendo explorado por tiktokers y psicólogos.

SIGUE LEYENDO

¡Huye de ellos! Estos son los 5 signos más tóxicos del zodiaco