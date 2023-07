Afortunados, estos son los signos que tendrán un golpe de suerte del 19 al 21 de julio, según la astrología oriental

El horóscopo chino es uno de los más antiguos dentro del mundo de la astrología y es que está regido por la teoría del Yin y el Yang donde los números son Yang y los impares son Yin. A su vez, debido a la posición de los planetas, el Sol, la Luna y cualquier otro cuerpo celeste, le permitirá a las personas poder conocer aspectos de su personalidad y acerca de su futuro En cuanto a los signos, están representados por animales.

Por si no lo sabías, la astrología oriental tiene grandes diferencias con la astrología occidental y una de ellas radica en los signos, que se asignan de acuerdo al año de nacimiento y no por el día y mes en que han nacido. Además, otro rasgo en particular es que cada año está regido por un animal distinto, que entrará en vigencia cada doce años. Ofrece características que las personas necesitan para conocer su personalidad, su forma de ser y en cómo les irá en ciertos aspectos como la fortuna, las finanzas y los negocios. A continuación, los tres signos que tendrán un golpe de suerte del 19 al 21 de julio.

Los signos del horóscopo chino. Fuente archivo

Los tres signos con un golpe de suerte

El primer signo del horóscopo chino que tendrá un golpe de suerte en los próximos días es Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) y es que las principales novedades para estas personas pasará por la prosperidad, donde si no estabas pasando por un buen momento y verán como reciben las felicitaciones de parte de sus superiores en sus trabajos.

Otro signo perteneciente a la astrología oriental que recibirá buenas noticias del 19 al 21 de julio es Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) donde lo más importante pasará por lo profesional ya que, recibirán una propuesta laboral que no podrán dejar pasar y que los llevará a conseguir el éxito. Además, deben utilizar y aprovechar la intuición para tomar las decisiones correctas.

Dragón es uno de los signos con suerte. Fuente archivo

El tercer signo del horóscopo chino que tendrá un golpe de suerte en los próximos días es Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029), en donde lo destacado pasará por el lado del amor, en donde si estas personas sentían algo de soledad, por fin habrán encontrado a su pareja ideal. Deben mantener su convicción e ideales y nunca perder la calma.

