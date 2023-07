Modelo de OnlyFans descubre que su maestro de primaria es su suscriptor y así reaccionó

Durante los últimos días el nombre de Babi Palomas ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la modelo de OnlyFans contó una historia que se hizo viral por lo inusual de la situación, además, desató un intenso debate pues resulta que la bella joven brasileña dio a conocer cómo es que descubrió que su maestro de primaria es uno de sus suscriptores y confesó cómo es que se siente al respecto.

Todo comenzó cuando la joven de tan solo 21 años de edad realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su perfil oficial de Instagram donde uno de sus seguidores le pidió que contara lo más extraño que hubiera vivido durante su estancia en la plataforma inglesa de contenido exclusivo en la que tiene presencia y fue aquí donde confesó que lo más sorprendente que le había pasado es el haber descubierto que uno de sus maestros de primaria era su suscriptor, lo cual, resultó sorprendente para sus admiradores y le pidieron que ahondara más en el tema.

Babi Palomas es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: babipalomas_

En ese sentido, la modelo brasileña reconoció que le sorprendió mucho el hecho de encontrar el nombre de su antiguo profesor en su extensa lista de suscriptores, pero señaló que no se sintió incómoda o molesta al respecto pues solo lo ve “como una persona más” que se suscribió para ver su contenido erótico.

“Me sorprendió que él estuviera allí, pero no fue algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy y es solo una persona más”, escribió Babi Palomas en su cuenta de Instagram donde en otra de sus historias señaló que sí tuvo interacción con su maestro después de descubrirlo en su lista de suscriptores, pero aseguró que todo fue muy respetuoso y que el docente solo le comentó que le había gustado mucho el contenido que publica en su perfil de OnlyFans, donde ya acumula más de 5 mil suscriptores.

La modelo brasileña aseguró que no se siente incómoda por tener a su exmaestro como suscriptor en OnlyFans. Foto: IG: babipalomas_

Para finalizar, Babi Palomas reiteró que su perfil de OnlyFans está disponible para todo aquel que quiera pagar por ver su contenido erótico por lo que no tiene pensado establecer filtros para aceptar seguidores ni ninguna otra medida similar, incluso, señaló que su maestro no es su único conocido que tiene como seguidor.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, manifestó la bella Babi Palomas, quien inició su andar en la venta de contenido exclusivo en 2021.

Babi Palomas fue criticada por haber "balconeado" a su maestro. Foto: IG: babipalomas_

Como se dijo antes, la historia de Babi Palomas abrió un intenso debate en plataformas digitales pues un sector considera que el actuar del profesor de primaria no es el más adecuado, incluso algunos usuarios de redes hicieron especulaciones muy fuertes sobre el comportamiento del docente que podrían tener consecuencias sumamente graves, pero algunos otros defendieron al profesor argumentando que es libre de hacer lo que quiera con su dinero y con su tiempo libre, además, la modelo de OnlyFans también se llevó algunas críticas por haber “quemado” a su exmaestro, quien hasta ahora ha podido mantener oculta su identidad.