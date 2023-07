Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 18 de julio según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este martes 18 de julio hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este martes 18 de julio tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este martes 18 de julio sale la carta del rey de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida Esta carta al salir invertida es una fuerte llamada de atención para ti, pues te has estado dejando llevar por lo material en tu vida, la buena vida, podría llevarte a hacer lo que sea por dinero, por lo que podrías faltar a tus principios y ética, ten cuidado y recuerda que no todo en la vida es dinero, lo más puro y valioso no lo compra el oro.

Amor

Si estás en búsqueda del amor, esta carta habla que muy pronto aparecerá alguien que podría gustarte mucho, pero el encanto lo puede perder ya que no tiene el nivel económico al que estás acostumbradx, recuerda que el dinero no lo es todo en la vida y que puedes encontrar un buen corazón que valga mucho más que millones en una cuenta de ahorro.

Trabajo

Podrías estar pasando por una mala racha económica, debido a tu falta de planificación y disciplina tienes que poner un alto a esas tentaciones económicas que podrían dejarte en la calle, no despilfarres el dinero, comienza a ahorrar estás a buen tiempo.

Salud

Físicamente estás de maravilla pero internamente has tenido un par de días muy grises, te has llevado grandes decepciones de personas que amas y eso te tiene gris el corazón, poco a poco has estado llenando tu interior de sentimientos negativos, tu no eres así, busca una actividad que te deje sacar todo eso no es bueno cargar con cosas negativas.