Conoce cuál es tu miedo más profundo, según la fecha en que naciste

La numerología es un antiguo sistema de creencias que atribuye significado y poder a los números. Según esta disciplina, cada número tiene una vibración única que influye en nuestra personalidad y en los eventos de nuestras vidas. Además, se cree que nuestra fecha de nacimiento revela secretos profundos sobre quiénes somos y cuáles son nuestros miedos más arraigados.

La fecha de nacimiento habla mucho de nuestras personalidades y por eso, el estar a tantos a los números que nos va arrojando puede darnos indicios a características que no sabíamos de nosotros mismos. De hecho, en esta ocasión exploraremos los miedos más comunes asociados con diferentes números de nacimiento y cómo puedes comprender y superar esas inquietudes.

Miedo. Fuente: Pinterest.

Si naciste en los días 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes y año:

Para los expertos en numerología, es posible que tu mayor miedo sea no ser visto. Temes pasar desapercibido, sentir que no eres especial para este mundo. Acepta tu individualidad y trabaja en desarrollar tu confianza para destacar.

Si tú fecha de nacimiento cae en los días 2 o 20:

Probablemente tu mayor miedo sea pensar que no eres suficiente. Puedes dudar de tu propio valor y sentir que no te mereces lo que tienes o lo que estás pidiendo en la vida. Reconoce tus logros y recuerda que eres digno de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerte.

Las personas nacidas en los días 3, 12, 21 o 30:

Según cuentan los que saben de numerología, se pueden experimentar el miedo de no ser escuchadas o reconocidas por su talento. Puede parecer que tus habilidades pasan desapercibidas o que tus ideas no son valoradas. Confía en tus habilidades.

Si tú fecha de nacimiento corresponde a los días 4, 13 o 31:

Es posible que tengas miedo de no tener certeza en la vida. Reconoces que no tienes un control absoluto sobre las cosas y temes que el destino pueda interferir en el logro de tus metas. Enfoca en lo que sí puedes controlar: tus acciones, actitudes y decisiones.

Numerología. Fuente: Pinterest.

Las personas nacidas en los días 5, 14 o 23:

En este caso la numerología dice que tu mayor miedo es no ser libre y tomar decisiones incorrectas que te alejen de tus metas. Aprende a confiar en tu intuición y en tu capacidad para tomar decisiones informadas.

Si tú fecha de nacimiento cae en los días 6, 15 o 24:

Es probable que tu mayor miedo sea quedarte solo y sentirte sin valor o importancia para los demás. Recuerda que eres valioso y digno de amor y compañía.

Las personas nacidas en los días 7, 16 o 25:

La numerología habla que a menudo experimentan el miedo de no ser perfectas. El temor a cometer errores o a no ser lo suficientemente buenos puede generar inseguridad y perfeccionismo. Para superar este miedo, es importante que aceptes tu humanidad y te permitas equivocarte.

Si tú fecha de nacimiento corresponde a los días 8, 17 o 26:

Tu mayor miedo es no generar riqueza y no tener abundancia en tu vida. Puedes sentir impaciencia por lograr tus metas y temer no tener éxito financiero. Trabaja en desarrollar una mentalidad de abundancia y enfoque en tus habilidades.

Numerología. Fuente: Pinterest.

Aquellos nacidos en los días 11, 22 o 29:

Para finalizar, la numerología dice que estas personas temen a que nadie confíe en ellos lo suficiente como para darles una oportunidad. Cultiva la autoconfianza y trabaja en desarrollar una mentalidad de éxito. Recuerda que tienes mucho que ofrecer al mundo.

SIGUE LEYENDO

Dime si estás sentado dentro o fuera de la casa y conocerás si eres un pacificador pasivo

Mantén la respiración antes de saber por qué cada vez más personas colocan una hoja de laurel en el cajón de la ropa