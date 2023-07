VIDEO: diputado vive bochornoso momento, se le cayeron los pantalones en pleno discurso

Un momento verdaderamente bochornoso vivió el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame, quien mientras hablaba apasionadamente sobre los planes de Morena para el futuro de México, la gravedad le jugó una mal rato: sus pantalones cayeron al piso en pleno evento discursivo y en presencia de simpatizantes del partido guinda.

Este domingo 16 de julio comenzaron las consultas públicas para elaborar el proyecto de nación 2024-2030, y como parte de la primera consulta pública, Borrego participó en una asamblea en el municipio San Pedro, Coahuila. Al parecer olvidó ponerse cinturón y como los pantalones le quedaban grandes, se cayeron en cuestión de segundos. Los presentes no pudieron contener la risa y los gritos.

Foto: captura de pantalla

El legislador no tuvo más que disculparse por el momento tan vergonzoso: “¡Ah perdón!”, dijo mientras sostenía el micrófono y unos documentos con las manos. De inmediato subió sus pantalones para no seguir enseñando su ropa interior. Sin embargo, todo quedó grabado en los dispositivos móviles de los asistentes, por lo que no tardó en exponerse en la red y compartirlo por miles de usuarios para hacerse viral.

¿Quién es Francisco Javier Borrego, el diputado a quien se le cayeron los pantalones?

Francisco Javier Borrego nació en la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila. Actualmente, es diputado federal de Morena en el distrito dos de su entidad; es secretario de las comisiones del Bienestar, Comunicaciones y Transportes, así como integrante de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados; además, es empresario transportista, al ser director general de Autotransportes Grupo JB. Por otro lado, en redes sociales, el diputado federal ha expresado su simpatía por el aspirante a la candidatura presidencial, Adán Augusto López.

Foto: Capital

¿Cómo saber la talla de un cinturón?

Un cinturón es una prenda básica en el guardarropa de cualquier persona, independientemente si es hombre o mujer. No solo se usa para que los pantalones que son mayores a talla ideal no se caigan, son accesorios que pueden dar un "plus" al outfit que se vista, no importa la ocasión. Algo que no sabe mucha gente es que la talla de un cinturón es el doble de la talla del pantalón, por lo que si tienes una 42 de talla de pantalón por ejemplo, se tiene que sumar 42+42. El resultado es 84, es decir, la talla aproximada será la 85-90. No obstante, hay marcas de ropa que no manejan las tallas con números, se limitan a definir las tallas chica, mediana, grande y extragrande:

Talla M es para aquellos que tengan una talla 40-42 en los pantalones. Si tu cintura mide entre 85-95 cm y 90-100 cm, el cinturón que adquieras tendrá que medir de 90 a 95 cm.

Talla L para quienes utilicen pantalones de la talla 44-46. El cinturón mide entre 100-105 cm, puesto que está diseñado para cinturas de 95-105 y 100-110 cm.

Talla XL para los que uséis una talla 48-50 de pantalón. La cintura deberá medir de 105-115 a 110-120 cm. La talla de estos cinturones en centímetros es de 110 o 115 centímetros.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: el bochornoso momento de Ninel Conde cantando "Sálvame" que le trajo burlas en redes