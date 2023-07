Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 17 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Tu pareja y tú iniciarán la semana llena de amor y pasión Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aprovecha para tomar decisiones importantes y enfrentar nuevos desafíos.

Uno de tus grandes sueños está por cumplirse, recuerda que la constancia será la forma exacta para conseguir lo que quieres, no te desesperas, las cosas llegarán a su tiempo ni antes ni después.

Días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado, inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, concéntrate en tu bienestar y el de tus seres queridos. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades de pasarla genial.

Expareja podría buscarte en próximos días, no traerá nada nuevo, así que ni te atrevas a regresar a lo mismo. No te subas a un altar al que no perteneces y sé más humilde en tu manera de comportarte, ya que podrías dejar mucho que desear con las demás personas al punto que se decepcionen de ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, socializa, conecta con otros y aprovecha tu habilidad para comunicarte. Sin embargo, no te disperses demasiado, enfoca tus esfuerzos en tus objetivos principales.

Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente.

Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el que vive a tu lado, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, busca el apoyo de tus seres queridos y dedica tiempo a tus pasiones. Tu intuición estará fuerte, así que confía en tus corazonadas y no dudes en expresar tus emociones.

Es momento que te apliques en todo, la vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará entrar en razón, tienes motivos suficientes para echarle muchas ganas a tus metas y proyectos, pero tu problema es que te dejas caer y esperas que te levanten, recuerda que esa responsabilidad es solo tuya y no de las demás personas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, atrévete a tomar riesgos creativos y demuestra tu valía. Deja de pensar en esas cuestiones que solo te atormentan o te hacen sentir de lo peor, recuerda que solo tú eres el culpable de tu destino y estado de ánimo, no dejes que terceras personas te afecten.

Celos con amistades, cancelación de planes de última hora y llegada de dinero extra a finales de mes. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso, ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades. Una caída o accidente se aproximan, ten mucho cuidado si manejas con tu manera de conducir.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te preocupes por la perfección, lo importante es avanzar y mejorar día a día. Cuida de tu salud, el equilibrio es clave. Si tienes ya pareja una noticia los va a unir más que nunca.

No tengas miedo a lo que viene, ya que andarás un poco sacado de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la tiznada.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, trata de encontrar soluciones pacíficas en situaciones complicadas.

Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces te cansas o te sientes solo y debido a eso mandas todo al carajo sin esperar resolver el problema que les aqueja.

Deja de pensar en lo que ya fue y no se pudo, es momento de iniciar de cero y cerrar ciclos e iniciar nuevos, una nueva vida te espera la cual estará llena de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, debes de cuidar más tu salud y no descuidarla, ya que podrías sufrir las consecuencias.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, controla tus impulsos y evita confrontaciones innecesarias. Confía en tu intuición, pero mantén la calma.

Si tienes pareja es importante que piensen hacia donde se dirige la relación, porque en días se muestran muy unidos y en otros hay ciertas dudas que les hace tener enfrentamientos muy torpes.

Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten como familia.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, abraza la libertad y busca nuevas oportunidades. Pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir, mantén tus pies en la tierra.

Sanarás heridas de tu pasado y sabrás aprender de cada uno de tus errores. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de lograr tus metas y si lo hace no es alguien que te merezca o deba de seguir en tu vida.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, mantén la disciplina y la perseverancia, y verás resultados positivos. Recuerda también dedicar tiempo a tus seres queridos. Una caída y perdida de objeto se visualiza, puede ser llaves o celular, ten cuidado y mira bien dónde dejas tus cosas.

No te aceleres mucho, ni tomes actitudes egoístas por quien ni la debe ni la teme, algunas ocasiones te dejas manipular mucho por tus amistades y caes en cuestiones muy tontas, sueles hacer tormentas en vasos de agua, no es necesario.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no tengas miedo de expresar tus ideas revolucionarias.

Cuida muchos cambios de humor y sobre todo aléjate de personas que te depriman tus días, no estás para eso en estos momentos. No te detengas por nada ni nadie y muéstrale al mundo de lo que eres capaz y puedes lograr, recuerda que tus límites solo tú los puedes poner, nadie tiene derecho a detener tus ganas de ser feliz y ser lo que quieres ser.

Deja de culpar a los demás de tus errores, es momento que asumas las consecuencias de tus actos, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue de tu vida, si eso te va a llenar el alma, hazlo, pero ten en cuenta que puede que te rechacen.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, busca momentos de tranquilidad y reflexión para mantenerte en equilibrio. Y no dudes en pedir apoyo cuando lo necesites.

Ten cuidado con la manera de desenvolverte con tus amistades, podrías dejar mucho que desear. Infección de garganta y gripe en estos días.

Traes un sueño en mente que tiene que ver con un negocio, dale para delante, ya que te va a funcionar mucho, podrías incrementar tu economía en gran medida.