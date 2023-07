Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 16 de julio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este domingo 16 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que logramos abrir en todas las áreas están relacionadas con el amor. En el trabajo, en lo social, con los amigos... Esta relación en la que inviertes no solo da sentido a tu vida, sino que también te permite avanzar y crecer. No lo subestimes.

Los rivales se están acumulando a tu alrededor. No es algo que deba preocuparte o asustarte, ya que al final solo tienes enemigos si tienes algo valioso que aportar. Tus enemigos indican que estás en el camino correcto, y sería una pena cambiar de rumbo por ellos.

No permitas que la mentira se instale nuevamente en tu vida. No ha sido fácil encontrar personas transparentes y honestas que te rodeen. Por lo tanto, no es una buena idea permitir que alguien del pasado (que causó daño con sus mentiras) regrese. Sé firme y amable, y no le permitas volver a entrar.

Tauro

Tu relación no está en un barco que se hunde ni en un edificio en llamas. Está lejos de ser un desastre, de hecho, es todo lo contrario. Simplemente, la pasión con la que se aman puede hacer que cada reclamo sea demasiado intenso, lo cual puede causar daño. En este caso, es una buena oportunidad para aprender a dialogar.

Si no tienes pareja: La persona que te gusta puede ser un poco abusiva. Te hace demandas que requieren que gastes dinero y esfuerzo, sin que sepas realmente cuáles son sus sentimientos hacia ti. No hay problema en ayudar, pero no está bien prestar esa ayuda esperando algo que tal vez no suceda.

Las heridas sanan, aunque lleva tiempo. Las dificultades económicas llegarán a su fin y se curarán, siempre y cuando mantengas la disciplina y la moderación. Aún no estás completamente recuperado/a, por lo que es mejor no hacer movimientos bruscos que puedan llevarte a cometer errores de los que ahora sería difícil recuperarte.

Es mejor alejarte de las personas que les gusta controlar tu vida. Cada vez que intentan influir en tus decisiones, te sientes más perdido/a y débil, lo cual no es justo, ya que no se comprometen con tu bienestar ni tus emociones. No permitas que nadie menosprecie o lastime. Es una medida sanitaria indispensable.

Géminis

La memoria es el lenguaje del amor. Recordar de dónde venimos para comprender dónde estamos. Por lo tanto, en días como hoy, cuando hay discrepancias y rencores, debemos recordar antes de actuar. El amor está impregnado de memoria, una memoria que guarda solo lo que vale la pena.

Te han enseñado que ser un buen jefe implica estar en contra de los trabajadores, que un buen jefe debe dominar a su equipo en aras de alcanzar metas productivas. Los astros creen que debes rebelarte contra esa idea y convertirte en un verdadero líder: alguien que se hace admirar y, por lo tanto, es apoyado por su equipo.

La música puede ayudarte a reconectarte con tu entorno. Te sientes aislado/a, sin una guía para encontrar personas con voluntades similares a la tuya, que te permitan volver a confiar en los demás y disfrutar de la vida. Lo que debes hacer es aceptar las oportunidades sociales que se te presenten. Únete a la fiesta y conoce gente nueva.

Cáncer

Las canciones que tú y tu pareja han compartido a lo largo de su relación son una excelente forma de expresar lo que desean el uno al otro. Pueden ser dulces en algunos momentos y amargas en otros, pero son necesarias en todos los casos. El juego está en hacer listas de reproducción mutuas.

Tu toque personal es lo que realmente importa y es lo que tus trabajos, servicios y productos no deben perder. Apresurar el proceso de elaboración o entrega hará que se pierda el encanto artesanal que sabes transmitir. No crezcas si eso significa perder tu esencia.

Hoy es un día en el que debes abrir los ojos. Te has engañado a ti mismo/a en cuanto a los cuidados de tu cuerpo. No has seguido adecuadamente las indicaciones y normativas que has establecido. Y solo tú y tu cuerpo lo saben. Es tu cuerpo el que lo está resintiendo. Aún estás a tiempo de retomar el control y establecer un orden nuevamente.

Leo

Las deudas son deudas, en cualquier contexto. La incomodidad que sientes en tu relación de pareja se debe a un préstamo que aún no has devuelto y del cual no has hablado desde hace tiempo. Como en todas las situaciones dentro de una pareja, se puede resolver mediante la comunicación abierta.

Un buen líder no confunde los gritos con las órdenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esa cuerda, ya que está a punto de romperse. Si continúas, sufrirás las consecuencias. Es hora de ser la persona que eres, paciente y motivadora. Ese es el tipo de líder que necesitas ser.

Para mejorar el estado de tus vías respiratorias, coloca bolsitas de hierbas y flores aromáticas debajo de tu almohada. Mientras lo haces, evita las corrientes de aire y no dudes en pedir a las personas que fuman cerca de ti que se abstengan, ya que se trata de tu salud y merece respeto. También evita andar descalzo/a dentro de casa.

Virgo

Nada es eterno, pero no tiene sentido dejar de disfrutar algo por temor a su fin. Tu relación puede durar mucho tiempo o no, pero lo importante es disfrutar del momento con la persona que amas y permitir que ella también disfrute de ti, dejando de lado pensamientos sin sentido sobre el futuro.

El trabajo no puede esperar, ya que es necesario redoblar los esfuerzos. Puede que sientas que ya has pasado por las dificultades y que mereces un descanso, pero la realidad es que debes esforzarte aún más, ya que los desafíos no se detienen. Evita tiempos difíciles mediante tu dedicación y esfuerzo hoy.

Tu cuerpo es una máquina perfecta cuyo funcionamiento no siempre comprendes. Hoy es un buen día para equilibrar sus componentes principales: mental, espiritual y físico. ¿Cómo lograrlo? A través de tu alimentación. Elimina todo aquello que te hace daño y opta por una alimentación más saludable para obtener energía limpia.

Libra

Cuando amamos, todo lo demás puede desvanecerse: la familia, los amigos, las obligaciones. Esta es una de las maravillas del amor, nos permite concentrar todo nuestro universo en la persona amada. Hoy es un momento para dejar atrás todo lo demás y entregarse mutuamente, sin pensar en el futuro.

Enfrentarás una disputa difícil hoy, y es importante que adoptes un enfoque diferente al que sueles usar. A veces, la mejor estrategia es retirarse del conflicto. Es hora de abandonar la mesa sin ceder ni enfrentarse, ya que lo que está en juego no vale la pena.

Debes moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano/a, sino de cuidar tu salud. A menudo te enfocas demasiado en un solo tipo de alimento en ciertas épocas, y en esta ocasión le ha tocado a esos jugosos filetes. La variedad es la mejor opción para tu cuerpo.

Escorpión

La suerte está de parte de tu pareja en este día. No temas por lo que pueda venir ni por lo que ha pasado, ya que esos desafíos no afectarán la solidez de lo que tú y tu pareja han construido. Este es un momento en el que se pondrá a prueba la resistencia del vínculo que han creado.

Hoy es un día propicio para firmar contratos o establecer asociaciones, ya que los astros favorecen todo lo que implique fuerzas y voluntades sumándose. Sin embargo, debes tener cuidado y distinguir entre las ofertas que son verdaderamente beneficiosas para tu carrera.

Meditar es un buen ejercicio tanto para tu mente como para tu cuerpo, y es recomendable hacerlo con la guía adecuada. Necesitas explorar tu interior para encontrar esa paz que sientes perdida, pero que siempre ha estado en tu corazón. Todo lo que necesitas ha estado dentro de ti desde siempre.

Sagitario

Debes reflexionar sobre lo que has hecho para merecer el amor que tienes en este momento. La respuesta es que has hecho muy poco. Has sido bendecido con el mayor regalo, por lo que no debes malgastarlo ni menospreciarlo. Valora lo que tienes mientras lo tienes y no te dejes tentar por falsas promesas.

Es importante saber esperar a que la siembra dé frutos y que estos maduren antes de recoger la cosecha. La verdadera virtud para crear riqueza radica en reconocer el momento oportuno para cosechar. No te apresures, ya que podrías poner en riesgo todo tu esfuerzo si actúas demasiado pronto o demasiado tarde.

Hoy es un buen día para practicar la sordera y hacer oídos sordos a las voces llenas de negatividad que intentan desacreditar tus esfuerzos y logros. Deja atrás las críticas que no quieren que te desarrolles y mejore, ya que solo buscan apartarte de tu camino.

Capricornio

Hoy despiertas con el deseo de que tu amor se exprese y deje una marca de lo que tú y tu pareja son. Para lograrlo, deben crear espacios que sean solo suyos, lugares secretos y especiales como cafés, parques, cines, donde puedan disfrutar y fortalecer su relación.

Estás perdiendo oportunidades de ganar dinero debido a disputas insignificantes en las que te niegas a ceder. La otra parte tiene la intención de reconciliarse a pesar de tu resistencia. Deja de lado el orgullo y acepta la disculpa que te ofrecen, ya que te beneficiará.

Debes evitar la falta de sueño, ya que para un signo tan equilibrado como el tuyo, la falta de descanso puede ser perjudicial. Organiza mejor tu tiempo para asegurarte de que no descuidas el tiempo necesario para dormir. Además, tus sueños solo podrán guiarte si les das el tiempo y espacio que necesitan.

Acuario

Es importante reconocer que existen espacios que pertenecen a ambos en la relación, pero también es necesario respetar los espacios individuales de cada uno. Cada persona tiene derecho a su intimidad, sus secretos y sus refugios personales. No debes pretender saberlo todo sobre tu pareja. La confianza implica permitir que cada uno sea independiente en esos ámbitos separados.

Siempre habrá pérdidas en cualquier proceso, ya sea perceptible en el resultado final o no. Es importante que te prepares mentalmente y no te obsesiones por recuperar lo perdido. Parte de la magia de cualquier acto productivo implica dejar ir algo en el proceso, arriesgar un poco y demostrar que no tememos al fracaso.

Si no estás satisfecho con lo que ves en el espejo, en lugar de lamentarte, debes tomar acción. La preocupación no suma, pero la ocupación sí. Enfrenta tu reflejo de manera directa y haz lo necesario para mejorar. Una buena caminata diaria de aproximadamente 30 minutos puede tener un impacto positivo en tu bienestar.

Piscis

Los regalos son una parte importante del romance, pero no deben sustituir la presencia, el cuidado y el tiempo de calidad que compartes con tu ser amado. Menos regalos materiales y más presencia emocional son fundamentales para fortalecer la relación a partir de ahora.

Si buscas hacer que tu dinero rinda más, la respuesta está en priorizar tus gastos y ser disciplinado. Identifica lo que es esencial, como alimentos, vivienda y servicios básicos, y asegúrate de cubrir esas necesidades antes de gastar en cosas secundarias o prescindibles. Controla tus lujos y gastos innecesarios.

No descuides tu sexualidad en tus planes de salud. Hacer el amor es una forma de ejercicio que beneficia tu corazón, tono muscular y sistema inmunológico. Además, fortalece la conexión con la persona más importante en tu vida en este momento. Hoy es un buen día para poner en práctica este consejo.

