Ángeles de la guarda: conoce el mensaje para tu signo del zodiaco este 16 de JULIO 2023

Los ángeles son los encargados de brindar protección y enseñar el camino a los seres humanos, cada uno de estos seres celestiales tienen diferentes fortalezas, por eso es importante que te mantengas conectado con ellos, ya que siempre tienen un mensaje para ti.

Una forma de reforzar ese lazo es mantener contacto con ellos platicando, haciendo peticiones, comprándoles flores y atrayéndolos por el olor las flores silvestres, ramos de pino, incienso, benjuí, sándalo, mirra, estoraque, alcanfor, laurel y romero son algunos de los que más disfrutan.

No olvides mantener contacto con los ángeles Foto: Pexels

¿Cuál es mi Ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Debes actuar de acuerdo a tus principios y no traicionar tus creencias por encajar en un círculo o por buscar la aceptación de alguien más, debes ser fiel a ti mismo antes que a nadie.

TAURO (Ángel Hamabiel): Tomar aire y proyectar lo que quieres lograr antes de que acabe el año, estas pasando por una buena racha así que aprovecha al máximo tu energía, no la desperdicies.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Se vienen momentos de melancolía, debes detenerte un momento, desahogarte y seguir, recuerda que sólo tú y nadie más decidirá el camino a seguir y que lo harás acompañado pero que venimos solos a este mundo y así nos iremos.

CÁNCER (Ángel Muriel): Noches de arrebato, ten mucho cuidado con no exponerte demasiado ya que a veces no prestas atención a las señales de tu alrededor y eso te ahorraría muchos momentos desafortunados.

LEO (Arcángel Miguel): Eres bendecido y protegido por los ángeles pero no abuses ni seas soberbio, aprende a ser más humilde sin dejar que te pisoteen, eres muy extremista y eso te ha pasado factura todos estos años.

VIRGO (Arcángel Rafael): Eres demasiado egoísta, detente un poco y piensa en tus seres queridos y sus necesidades, no está mal hacer un esfuerzo por los otros de vez en cuando.

LIBRA (Arcángel Samael): A veces eres muy indiferente al dolor ajeno, no juzgues, si no vas a ayudar o aportar mejor aléjate y deja que las personas resuelvan sus conflictos.

Los ángeles guiarán tu camino Foto: Pexels

ESCORPIO (Ángel Azrael): Momento de tomar vacaciones y si no es posible al menos realiza aquellas actividades que te relajan y que llenan tu alma para poder realizar tus actividades en paz.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Te enterarás de algo que te inquietara pero que no está en tus manos, trata de no meterte en problemas ni de meterte en donde no te llaman, bastante ocupaciones tienes por ahora.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Todo el tiempo te sientes cansado, debes aprender a vivir la vida en calma para poder tomar las mejores decisiones y recargar la energía.

ACUARIO (Ángel Uriel): Descubrirás que tu incomodidad no depende de los demás sino de ti, tienes mucho que aprender, abre bien los ojos porque a cada paso que das hay una lección enorme por aprender.

PISCIS (Ángel Azariel): Quizá la respuesta este en un amor del pasado con el que no se llegó a concretar nada pero que jamás olvidaste ni esa persona a ti, ve por lo que te haga feliz sin importar la opinión de los demás.

