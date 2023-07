Agárrate de la silla antes de conocer la frase que usan las personas con alta inteligencia emocional para para ganar respeto y optimizar sus relaciones

Para lograr una inteligencia emocional, el psicólogo Albert Mehrabian afirmaba en los años 70 que la verdadera importancia del mensaje no está en el mensaje en sí, sino en cómo lo decimos, el tono de voz y las expresiones faciales que usamos al hablar. Los estudios de Mehrabian hacen referencia al mensaje verbal, al mensaje vocal/paralingüístico y al mensaje corporal y facial del que te hablábamos antes.

La pregunta ahora es por qué es tan importante. En base a esta teoría, hay una frase que las personas emocionalmente inteligentes se dicen para ganar respeto y fortalecer sus relaciones. Es brillante y simple, y solo tiene nueve palabras: “No es lo que dices, es cómo lo dices”, afirman los especialistas sobre las frases.

Inteligencia emocional. Fuente: Pexels.

La importancia del lenguaje no verbal para ganar respeto en las relaciones

Sobre la inteligencia emocional, Mehrabian y Wiener investigaron cómo una persona juzga los sentimientos de otra cuando lo que esta decía no guarda consistencia con el tono de voz empleado. Las conclusiones fueron clarísimas: cuando lo que se dice con palabras no coincide con el tono de voz, la actitud percibida se basa principalmente en el componente tonal.

En este otro estudio sobre las frases, Mehrabian y Ferris analizaron la importancia que la imagen tiene en la comunicación, es decir, si influye que lo que decimos y nuestros gestos coincidan a la hora de que el receptor capte nuestro mensaje. De nuevo las conclusiones fueron favorables: a mayor coincidencia de mensaje y expresión corporal, mayor precisión en las respuestas.

Inteligencia emocional. Fuente: Pexels.

En definitiva si de inteligencia emocional se trata, en la comunicación interpersonal las palabras son las que darán la información de nuestras emociones a nuestro interlocutor. Pero cuando lo que decimos y cómo lo decimos no coincide, es decir, cuando nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal entran en conflicto, confiamos más en el canal no verbal. De ahí la importancia de que tanto el mensaje como el lenguaje usado vayan de la mano.

