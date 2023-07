VIDEO | Sólo come carne cruda: tunden a deportista tras recomendar hígados y sesos para mantenerse en forma

Mantenerse en forma no es fácil, se requiere ejercicio y dieta constantes, además, no se logra de la noche a la mañana, por lo que las personas que disfrutan estar "fit" por lo regular llevan una serie de rutinas dirigidas a lucir atléticas. Es bien sabido que comer y realizar actividad física van de la mano cuando de estar saludable se trata. Sin embargo, hay quienes se toman muy en serio el consumir proteínas para ser lo más atlético posible.

Tal es el caso de Gianpiero Fusco, un joven atleta, que se define como entrenador y coach venezolano, que promueve un estilo de vida saludable, a través de la aplicación de una serie de principios que buscan "desarrollar el máximo potencial físico y mental de cada persona". No obstante dichos principios se han hecho virales por la ola de críticas que han recibido por parte de internautas y otros expertos en la salud física.

Foto: Gianpiero Fusco

Fusco recomienda a sus seguidores comer carne cruda para lograr un cuerpo de "infarto". Para ello, el influencer aconseja consumir este producto es “su forma natural”, es decir crudo, a fin de evitar meterle conservadores al cuerpo. Su almuerzo consiste en tomar leche de cabra, una porción de mantarraya y unos camarones; asimismo, come tuétano, provolone o bistec de lomo, todo sin cocinar.

¿Qué carne no se puede comer cruda?

Ante sus videos que suman millones de reproducciones, las controversias entre los usuarios no se hicieron esperar en todas las plataformas de redes sociales. Algunos especialistas, como Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, se tomaron el tiempo de enumerar las explicaciones del por qué es malo consumir la carne cruda: en este tipo de alimentos hay bacterias que pueden generar cuadros gastrointestinales como diarreicos, los cuales liberan toxinas que afectan al sistema nervioso central.

Foto: Pixabay

“Este tipo de recomendaciones son irresponsables desde todo punto de vista. No deben replicarse porque no tienen ningún tipo de asidero científico y van en detrimento de la salud de las personas”, sentenció. Por otro lado, más allá de si es sano o no, usuarios expresaron su horror y su aversión por comer los alimentos en este estado

Según un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la Campylobacter, que se transmite fácilmente a través de la manipulación y consumo de carne de pollo, sigue siendo el patógeno responsable del mayor número de casos de intoxicación alimentaria. La autoridad también dio a conocer que la carne de cerdo cruda o poco cocinada es la principal causa de infección por hepatitis E en la Unión Europea.

¿Qué pasa si se come carne mal cocida?

Descripción. El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) afecta la sangre, los vasos sanguíneos pequeños y los riñones. Se contrae, en la mayoría de los casos, por el consumo de carne mal cocida portadora de una bacteria, la Escherichia Coli productora de toxina Shiga (STEC).

