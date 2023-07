Leer el cuerpo: La ciencia de reflejar emociones con nuestros movimientos y forma de vestir

Ahora que estamos viendo a los candidatos haciendo campaña política mi querido lector, no te dejes engañar. Observa muy bien. El cuerpo habla por sí mismo. Tú puedes decir muchas cosas con la boca, pero el cuerpo siempre hablará. La cara la podemos manejar a nuestro modo para aparentar o para encubrir lo que realmente sentimos.

El cuerpo tiene que sacar lo que el alma siente. El cuerpo refleja muy precisamente el estado emocional de la persona. Mentimos con el rostro porque es lo que aprendimos desde pequeños, nuestros padres, principalmente, y la sociedad nos han enseñado en el nombre de la armonía y bienestar “de la comunidad” a parecer que estamos contentos o felices. “Al mal tiempo, buena cara”. Ponemos cara feliz y salimos al mundo.

Pero algo nos delata siempre ese estrés, malestar, dolor, pena, nerviosismo o ansiedad que traemos dentro y normalmente son nuestros pies o piernas. Cuando sentimos desesperación, los pies empiezan a temblar o patear. Tendemos a mover los pies en dirección de lo que nos gusta, disfrutamos o nos atrae.

Si estamos teniendo una conversación con una persona que queremos o nos cae bien, nuestro torso y pies se dirigen hacia ella, cuando no, los pies se dirigen hacia el lado opuesto. Si alguien está parado platicando con un pie hacia afuera y el otro hacia adentro, quiere decir que quiere terminar e irse, es un buen indicador para saber cuándo retirarte e irte.

Nuestra forma de caminar también dice mucho del estado de ánimo en que estamos, si estás feliz y emocionado parece que flotas. Según Joe Navarro, ex agente del FBI, el cerebro límbico se manifiesta en nuestros comportamientos no verbales. Por ejemplo, si estamos contentos tendemos a poner el talón con la punta del pie hacia arriba. Obviamente hay personas que saben controlar estos movimientos para poder mentir, pero es difícil que se vea y perciba natural.

Los siguientes tips te servirán para evaluar a la gente:

1. Observar el movimiento de la persona, postura, gestos y expresiones faciales. ¿Qué te transmite?

2. Contacto visual: Un contacto directo y consistente indica sinceridad y conexión, pero el evitarlo puede sugerir falta de interés o inseguridad.

3. Observa las expresiones faciales sobre todo mientras escuchas a otros. Si son exageradas o inconsistentes pueden sugerir que lo que se dice no es verdad.

4. El tono de voz es muy importante, ¿es firme o es monótono? ¿Es tembloroso o agresivo?

5. Congruencia entre lo que la persona dice y lo que hace. Cuando hay inconsistencia, hay que dudar.

Aprender a descifrar la comunicación no verbal de la gente me resulta interesantísimo y muy necesario, es una herramienta tanto para la vida profesional como la personal. No todo es lo que parece, no todos dicen lo que sienten, no todos hablan la verdad, por eso saber leer a la gente es fundamental.

Otro código de comunicación muy certero es la imagen de la gente, la indumentaria, el arreglo, qué y cómo se viste dice mucho de las verdaderas intenciones de alguien, tanto así que cuando los políticos hacen campaña contratan gente especializada en diseño de imagen que les dice exactamente que colores deben usar, cuándo y cómo, qué tipo de ropa, peinado, maquillaje y accesorios para mandar los mensajes correctos a su público objetivo.

Ahora que estamos en época de elecciones políticas, pon mucha atención en todos estos pequeños detalles, no solamente en el discurso, es ahí en donde encontrarás la verdadera esencia de las personas. Lo que usamos tiene influencia en cómo nos tratan las demás personas, nos guste o no, por esa razón es importante que lo que usemos mande un mensaje congruente con quienes somos y que ayude a que seamos percibidos positivamente. Uno de los primeros síntomas de depresión en una persona es dejarse de arreglar y cuidar.

Para mí, se ha convertido en un capricho buscar claves para descifrar lo que quieren decir.

POR BRENDA JAET

MAAZ