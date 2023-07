Cansada de la soltería, mujer ofrece 84 mil pesos a quien le presente a su futuro esposo: "si me ayudas, el dinero es tuyo"

Aunque cada vez hay menos personas que quieren comprometerse para siempre con el matrimonio, hay otras que lo anhelan y buscan a su media naranja para compartir la vida hasta que la muerte los separe. Tal como el caso de una mujer que no ha encontrado a su alma gemela, pues por una u otra cosa no se concreta la unión legal.

Se trata de Eve Tilley-Coulson, una mujer de 35 años, originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, quien asegura que no tiene suerte y ya está harta de seguir soltera. A través de su cuenta de Tiktok relató que ya probó conociendo a excompañeros de la universidad, en el trabajo, en un bar, en una iglesia, y también usando aplicaciones de citas, pero nada. Ante tal situación optó por ofrecer 5 mil dólares (unos 84 mil pesos mexicanos) a quien le presente a su futuro marido.

“Hace un tiempo, les dije a mis amigos que les pagaría 5 mil dólares si me presentaban a mi esposo. Y pensé, ¿por qué no abrir la oferta a TikTok?”, declaró en entrevista con el New York Post, la abogada de litigios corporativos de Los Ángeles.

Foto: Eve Tilley-Coulson

En cuanto lanzó la convocatoria en la red social china todo explotó. En minutos, el clip tuvo casi 1 millón de visitas. Explicó que sus "casamenteras" han sido principalmente mujeres que vieron su propuesta. Ella piensa que su precio de incentivo es el correcto, pues ha permanecido soltera por 5 años, conociendo gente por todos los medios, pero con ninguna se concreta un compromiso mayor.

Por otro lado, aseguró que desde la pandemia de COVID-19, ha habido un cambio extraño en la cultura de las relaciones, pues lo hombres ya no se acercan en persona, prefieren no tener nada serio y solo usan las aplicaciones para tener citas informales. No obstante, como toda propuesta económicamente atractiva, hay términos y condiciones que el prospecto deberá cumplir.

Foto: Eve Tilley-Coulson

Primeramente, no tiene que estar casado pero tampoco haberlo estado. Por otro lado, el futuro esposo debe estar en un rango de edad de entre 27 y 40 años. También deberá medir 1.80 metros, tener un ingenioso sentido del humor "británico" y fuertes afinidades por los deportes, los animales y los niños pequeños.

Aunque es la altura es su "única exigencia física", la mujer nombró a dos galanes de películas como ejemplos principales de caras con las que le gustaría salir a una cita: la primera es la estrella de "Gossip Girl" Chuck Bass y la segunda es el ganador del Oscar, Matthew McConaughey. A la mujer no le importa si el candidato tiene un título universitario o si posee auto o no.

¿Cómo se puede disfrutar la soltería?

Foto: Pixabay

Desde hace mucho tiempo, la sociedad ha hecho creer que la soltería está asociada al fracaso, pues si no hay una relación estable y no se ha creado una familia en determinado momento, automáticamente se asume que algo anda mal con nosotros; son solo creencias, pero cuesta trabajo desapegarnos de ellas. Ante ello, el portal de bienestar y estilo de vida, Mejor con Salud, recomienda 7 consejos para disfrutar de esta etapa:

1. Identificar las creencias irracionales en torno a la soltería y cambiarlas

2. Priorizar el contacto con los demás, amigos y familia

3. Enfocarse en el autocuidado

4. Establecer metas y concentrarse en crecer

5. Realizar actividades que se disfruten

6. Autoconocerse más, si es posible a través de terapia o las otras recomendaciones mencionadas

7. Disfrutar las relaciones sexoafectivas sin compromiso

