Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 11 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 11 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Confía en los horóscopos de Nana Calista para el segundo día de la semana Foto: Archivo

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu espíritu emprendedor estará en su máximo esplendor, así que aprovecha para perseguir tus metas con pasión.

Muchas posibilidades de viaje si es con amistades o familia disfrútalo al máximo. Estás en una etapa donde te encontrarás a ti mismo y entenderás cuestiones que antes se te dificultaba creer.

Hay momentos en que desearías seguir luchando e intentando enamorar a quien con desprecios solo te hace sentir mal, aprende a quererte, valorarte y dejar de mendigar amor, dónde solo hay amistad o quizás ni eso, llénate de amor propio y ve por tus sueños y metas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, disfruta de los placeres de la vida, como buena comida y relajación. Mantén una actitud perseverante y determinada en tus objetivos, pero sé flexible cuando sea necesario.

Ten cuidado con tratar de resolverle la vida a alguien más cuando la tuya es un desbarajuste; arregla tus asuntos personales y familiares y antes de dar el consejo aprende tu primero de él.

La mejor forma de perdonar es dar el primero abrazo Foto: Especial

Cuídate de infecciones, ya que estuviste muy expuesto y podrías enfermarte en cualquier momento. Si tienes pareja no seas tan desconfiado o desconfiada, algunas veces exageras y lo único que buscas son pretextos para estar peleando con tu pareja.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprovecha para fortalecer tus relaciones, hacer nuevos amigos y aprender cosas nuevas. Sin embargo, recuerda mantener un equilibrio y no dispersarte demasiado.

Hora de poner los pies sobre la mesa y seguir tu camino hacia delante, no temas a errores ni equivocaciones, ya que lo que sea para ti nadie te lo podrá quitar.

Hay momentos del día en que ya no quisieras seguir o te cuesta trabajo, enfrentar al mundo, tienes miedo de ser herido o herida o que dañen a lo que más quieres, no puedes seguir así, disfruta cada caída y cada éxito y recuerda que la vida está llena de altas y bajas aprende de eso.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, durante este período, es importante que te conectes con tus emociones y las de las personas que te rodean. También te sentirás inspirado para buscar la estabilidad en tu vida.

Tu buen corazón siempre de pie te permitirá alcanzar cada uno de tus sueños y metas, trata de no complicarte tanto la vida ni aparentar cosas que no sientes, te esperan muchas buenas noticias y cambios importantes que te van a beneficiar mucho.

Amores de una noche en puerta y retorno de exparejas, solo comprobarás que la vida te hizo justicia y están en el lugar que les corresponde.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha para mostrar tu creatividad y liderazgo en proyectos importantes. No olvides también brindar reconocimiento y apoyo a las personas cercanas a ti.

La vida te pondrá en tu camino una oportunidad la cual deberás aprovecharla y tomarla sin pensar mucho o de lo contrario perderás una gran oportunidad de crecimiento laboral o sentimental.

Llegarán momentos de incertidumbre muy perros que deberás evitar, no te hagas ideas tontas en la cabeza, estás en una etapa en la cual, si no te pones las pilas, vas a perder muchas cosas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, durante este período, es importante que te enfoques en la organización y el orden. Aprovecha para establecer metas realistas y trabajar en tu desarrollo personal.

Date tu lugar y date el taco, no andes de más con quien ni te masca ni te pela, recuerda que quien merezca estar en tu vida solito irá a ponerse en ella y no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada exigiendo un lugar que no se te ha dado y quizás ni se te dé.

Hay momentos en que desearías no seguir tu camino, no dejes que otras personas importen más que tú o tu familia, aprende a valorarte y saber que quien de verdad te quiera deberá de pagar tu precio, que se pongan de oferta, quienes no se valoren tú no eres de esas personas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, presta atención a tus relaciones y encuentra soluciones pacíficas en caso de conflictos. También será un buen momento para nutrir tu lado creativo.

Si tienes una relación, problemas y enfrentamientos a causa de desacuerdos, tiempos y cuestiones económicas. No pretendas cosechar amor donde has sembrado desconfianza e indiferencia.

Soluciona los problemas antes de que sea tarde Foto: Especial

Te llegará un amor en próximas fechas o ya llegó en caso de estar soltero o soltera, podría ser un amor definitivo para tu vida, aprenderás a valorar grandes cosas, ya que te dará grandes lecciones que te ayudarán a madurar y ser el tipo de persona que eres.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprovecha para explorar tus deseos y metas más profundos. Mantén tu intuición aguda y confía en tus instintos.

Amistades te van a llegar por varios lugares y muchas no serán de fiar, te podrían meter en problemas si les das demasiada confianza, ten cuidado y llévate las cosas con calma.

Cambios importantes en tu madurez y forma de ver la vida, si hubo problemas con un familiar se van a solucionar de la mejor manera cuando menos lo imagines. Amores nuevos están por llegar, si estás soltero o soltera uno llegará por red social.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, aprovecha para viajar, aprender algo nuevo o embarcarte en aventuras emocionantes. No olvides mantener una mentalidad abierta y disfrutar del presente.

No te dejes manipular por amistades, ya que podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez, es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños.

Hay posibilidad de cambios laborales y de asistir a convivencia o fiesta en próximas fechas. Es probable que persona de tu pasado, ya sea expareja o examistad te esté pensando mucho y en próximos días tengas información de él o ella.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, recuerda también encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo para disfrutar con tus seres queridos.

Hay posibilidad de viaje y de iniciar relación liberal, es decir, sin un compromiso solo será caricia ocasional, podrías terminar muy enamorado o enamorada, ten cuidado donde pones tus sentimientos.

Es probable que en estos días te enteres de una noticia que te pondrá los pelos de punta, ya que se te caerá del altar una persona que pensabas que no rompía ni un plato, te mostrará la clase de alimaña que es.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, aprovecha para involucrarte en proyectos que beneficien a la comunidad y muestra tu individualidad sin temor. Recuerda también cuidar de tus relaciones cercanas.

Si tienes pareja se solucionan problemas gracias a la intervención de una amistad. Ten más confianza en tus actos, pues está por cumplirse un sueño por el que has estado trabajando desde hace ya algún tiempo.

Pelea por ese sueño que te tiene ansioso Foto: Especial

Deja de creer que todos piensan igual que tú y aprende a respetar las ideas de los demás, recuerda que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú ni les ha ido como a ti, necesitas aprender a lidiar con las diferencias de otras personas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, conecta con tu intuición y tu lado emocional. Aprovecha para nutrir tu creatividad y expresarte a través de diferentes formas artísticas.

Hay días en que quisieras regresar al pasado para volver a vivir, eso que en algún momento te hizo feliz; sin embargo, al paso de los días entenderás que fue la mejor decisión, ten presente que lo que es para ti, aunque te quites, te ha de llegar, deja que la vida te sorprenda y haga su trabajo, no te metas en camisa de once varas, pues no vale la pena hacer.

Cuida más tu salud porque estás en un ciclo complicado en el cual podrías cometer errores y contraer enfermedades complicadas de las cuales te será difícil salir.

DRV