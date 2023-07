Vienen muchos cambios para los signos, así afectarán los eventos astrológicos del 10 al 16 de julio

La semana del 10 al 16 de julio viene con fuerza para los signos del zodiaco, pues hay muchos eventos astrológicos que afectarán la suerte, salud y amor de todos los habitantes de la Tierra, además la energía por el movimiento de los astros se sentirá con fuerza y nos permitirá tener más claros los planes de lo que queremos poner en marcha para los próximos días y durante esta mitad del mes de julio.

La astróloga española Esperanza Gracia tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana y nos cuenta que el color de la suerte es el amarillo, pues es perfecto para cuando la Luna está en su etapa menguante, pero ojo pues es un color ambiguo al que muchas personas asocial con las energías negativas.

Así será la suerte de los signos esta semana

La astróloga española nos hace reflexionar sobre lo que ocurre esta semana de acuerdo con los astros y las energías cósmicas, pues la Luna está en el aventurero signo de aries, que nos hace poner un poco de color a nuestra vida. Este día 10 es importante dejar en el pasado los lastres que no nos dejan ser feliz.

Los signos con más suerte esta semana son los de Tierra: tauro, virgo y capricornio, que no tendrán miedo a trabajar duro y con mucha disciplina para lograr lo que quieran y se propongan. Tendrán inteligencia rápida y destacarán por sus ideas, por lo que es un momento maravilloso para entrevistas de trabajo y exámenes.

La Luna y el planeta marte estarán a tu favor. Foto: Pixabay

Así será el horóscopo del 10 al 16 de julio

El Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar hoy en Aries, puede traernos cambios que pongan una nota de color en nuestra vida. Venus en Leo sube los termómetros de la pasión, y los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Piscis

Con el planeta Saturno retrógrado en tu signo puedes sentir la presión y la exigencia con más fuerza que nunca, pero no te vas a rendir y redoblarás esfuerzos para salir triunfador. Ábrete al amor sin reproches y volverás a sentir que las cosas funcionan.

Aries

El Cuarto Menguante, hoy en tu signo, baja tu energía y puedes sufrir altibajos de ánimo, pero tú sabes que te creces ante las dificultades y, además, vas a disponer de buenas oportunidades para mejorar tu situación. En el amor, buen momento para reconciliaciones.

Tauro

Júpiter en tu signo puede traerte agradables sorpresas que harán que te sientas especial y protegido por los astros. Es tu momento, apuesta alto, que vas a ganar. La Luna en tu signo, los días 11 y 12, te ayuda a liberarte de presiones y cargas que te restan libertad.

Géminis

Hoy la energía del Cuarto Menguante te anima a olvidar sinsabores y momentos delicados. Es hora de disfrutar, de pensar en ti, de mimarte más… La Luna en tu signo, los días 13 y 14, te ayuda a resolver algún asunto pendiente que te preocupa.

Cáncer

Felicidades. El Sol en tu signo te transmite una poderosa energía que te ayuda a romper con todas las limitaciones, y el éxito no se hará esperar. Con la #Luna en tu signo, los días 15 y 16, vas a estar muy conectado con tu sexto sentido y no se te escapará nada.

Leo

Con Venus en tu signo y también con #Mercurio a partir de mañana, vas a atraer con tu carisma y tu inteligencia. El diálogo estará muy favorecido y suavizará conflictos y enfrentamientos que has podido sufrir. Buen momento para mejorar tus relaciones o iniciar una nueva.

Disfruta tu vida en pareja. Foto: Pexels

Virgo

Hoy ingresa Marte en tu signo y vas a disponer de una dosis extra de energía para enfrentarte a cualquier reto y salir vencedor. Es el momento de hacer los cambios que tu vida necesita. El esfuerzo y el trabajo te han podido desgastar. Ahora toca disfrutar.

Libra

Hoy la Luna en Cuarto Menguante te ayuda a alejarte de compromisos y obligaciones que te generan estrés. Aprovecha el verano para darte un respiro, relajarte y disfrutar de lo que a ti te gusta. Vas a necesitar mucha mano izquierda para no discutir por dinero.

Escorpio

Has podido vivir situaciones q te han dejado agotado, pero ahora te esperan sorpresas muy agradables q te harán feliz, y tendrás a tu lado a la diosa fortuna. Defenderás a capa y espada tu libertad y no soportarás q nadie te controle ni te diga lo q debes hacer.

Sagitario

Los buenos aspectos del planeta del amor Venus, te animan a disfrutar a tope de este inicio del verano, y vas a tener un halo misterioso que atraerá mucho. Sé muy previsor y no dejes nada al azar para que no se te escape una propuesta interesante.

Acuario

Bajo el influjo del Cuarto Menguante vas a apostar por el cambio, y es un buen momento para iniciar una relación, un proyecto, un trabajo, una nueva vida… Tienes un gran potencial y cualquier iniciativa que tomes estos días nacerá con éxito.

Capricornio

No es momento de exigirte demasiado porque el Cuarto Menguante baja tus energías y no vas a estar al cien por cien. Necesitas relajarte y quitarles hierro a los problemas para afrontar la vida con calma. Exterioriza lo que sientes y no te lo guardes todo para ti.

