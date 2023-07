Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 10 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 10 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Iniciarás la semana con poca energía después de semana pero sabrás recuperarla Foto: Archivo

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aprovecha este impulso para perseguir tus metas y enfrentar cualquier desafío que se te presente. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

Si estás soltero o soltera, muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su poso, no te desesperes ni fuerces las cosas, deja que el tiempo haga su trabajo.

Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos, ya que podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, relájate y disfruta de un tiempo tranquilo para ti. Pon atención a tus necesidades emocionales y haz algo que te haga sentir bien.

Si tienes ya una relación, ten cuidado con cuestiones familiares, ya que podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles demasiado. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete.

Cuida mucho la parte de la familia y amistad, porque podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad, ya que quizás no se te presente una igual en el futuro, que sea lo que tenga que ser, ya no pierdas el tiempo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu habilidad para hablar y expresarte está en su mejor momento. Aprovecha esta energía para socializar, hacer nuevas conexiones y expresar tus ideas brillantes.

En unos días comenzará el estrés por trabajo, o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución.

Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más, ya que podrías entrar en una racha inestable económicamente.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, dedica tiempo a estar cerca de tus seres queridos y crear un ambiente acogedor. Siéntete libre de expresar tus emociones y cuidar de aquellos que amas.

Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal.

Aguas con tu orgullo y egoísmo, ya que una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esta energía para destacar en tu trabajo o en cualquier situación social.

Van a llegar a ti personas muy importantes, las cuales te darán grandes lecciones, no culpes a otras personas de tus errores, asúmelos y deja que las cosas tomen su rumbo, necesitas responsabilizarte de tus actos

Es importante que mires a tu pasado y te des cuenta de todo lo que has caminado y pasado ya en tu vida, deja de quejarte y lamentarte, deja de caer al suelo esperando que alguien llegue y te levante, eso no va a pasar, deja de pensar que la vida está en tu contra, vive y disfruta lo que llega a ti, recuerda que tienes el control de tu vida y nadie puede bajar el nivel en el que estás.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, presta atención a tu cuerpo y mente. Haz ejercicio, come alimentos saludables y toma tiempo para relajarte. Mantén la mente clara y verás cómo todo se vuelve más fácil.

Te ha costado tanto estar donde estás, eres un gran guerrero, ya que a pesar de cada golpe que la vida te ha dado sigues de pie, nadie sabe lo que existe dentro de ti, pero llevas grandes golpes en tu corazón y alma y aún te cuesta trabajo saber por qué sigues de pie, un ser que ya no está a tu lado físicamente, aunque si en espíritu te ha levantado muchas veces y no has sabido darte cuenta.

Deja de pensar en eso que sabes que nunca será tuyo, controla tu carácter explosivo, el cual cambia en cuestión de segundos y arruina lo que encuentra a su paso, tu forma inminente de poner en su lugar a quien pasa tu territorio.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, atento a tus relaciones y busca armonía en ellas. Evita los conflictos y busca soluciones pacíficas. Busca tiempo para ti también y haz algo que te haga sentir en paz.

Tu carácter cambiará mucho y serás más fuerte que nunca, tus sentimientos se comenzarán a volver más duros y no confiarás tan pronto en las personas, la vida te dará una lección que no olvidarás, porque te llenará de oportunidades tanto en los negocios como en el amor.

Cambios se aproximan y con ellos el desprendimiento de una persona de tu vida, te volverás a sentir libre. Conocerás muchas personas las cuales te darán grandes lecciones, aprende de ellas antes de dar el siguiente paso.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, permítete ser vulnerable y conecta con tu lado emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos y perseguir tus sueños más apasionados.

Grandes sorpresas se aproximan las cuales deberás de digerir poco a poco, ya que podrían caerte mal, no te estreses tanto, no vale la pena hacerlo por cuestiones que se pueden resolver.

Existen heridas que ya no sanarán, pero que se encuentran en reposo y así seguirán, aprenderás a vivir con ellas y cuando creas que todo está perdido la vida y Dios te sorprenderán.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, explora nuevas ideas, lugares y personas. Aprende algo nuevo y déjate llevar por la emoción de lo desconocido.

Días en los que comprenderás el porqué de muchas cosas, trata de relajarte más y darte la oportunidad de pensar hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino. Días de mucha nostalgia al recordar quién ya no está a tu lado ni en tu vida, aprende de lo bueno que te dejó y deja de pensar en lo que ya nunca más será, vida solo tienes una.

Recuerda quién eres y hacia dónde vas en la vida, esa será la clave para consolidar tus sueños. No te dejes manipular por nadie ni permitas que la vida te lastime.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, trabaja duro y mantén la disciplina. No te desanimes si los resultados no llegan de inmediato. Recuerda que el esfuerzo constante te llevará al éxito.

Tu parte obscura está en tu fuerza y carácter, tu manera de mandar todo al demonio, de querer tener el control del lugar donde te encuentras, de decir las cosas como son y a secas sin importar si les parece o no les parece, tu carácter tan fuerte y dominante que destruye lo que está a su paso podría hacerte cometer graves errores.

Amistad del pasado ha de retornar con la cola entre las patas arrepentidas de sus errores y quiere que las cosas sean como antes; sin embargo, tú sabes bien que así será.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas destacar y ser diferente. Aporta tus ideas únicas al mundo y encuentra formas innovadoras de resolver problemas.

Eres un ser bondadoso, lleno de sueños y metas que quieres realizar, te encanta viajar y andar de fiesta, pero al final del día te das cuenta de que son pocas las personas que realmente te quieren y valoran, sigue con ellas, no necesitas de nadie más.

Eres un signo muy cambiante el cual es difícil de complacer en muchos de los sentidos, es por eso que muchas veces cambias de opinión demasiado pronto y no das el tiempo adecuado para que se te cumplan tus sueños. Aprende a quererte, amarte y darte tu lugar.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, confía en tus corazonadas y escucha tu voz interior. Dedica tiempo a la reflexión y la relajación.

La vida te ha golpeado de tal forma que tu corazón se ha hecho duro y ha despertado cuestiones obscuras en ti que no existían, en tus cualidades podemos encontrar mucha entrega, amabilidad, tu familia, tu talón de Aquiles, sabes comportarte en los mejores eventos y como amistad sabes guardar fidelidad; sin embargo, la vida te ha cobrado facturas de errores del pasado que te ha costado trabajo entender o comprender.

Cree en ti y tus sueños y ve por eso que tanto quieres, amas y deseas, deja que la vida te sorprenda y tú sorpréndela a ella. Hoy es un buen día para conectarte con tu intuición y sensibilidad.

