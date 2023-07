Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 1 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No olvides el ritual de inicio de mes que hará fluir tu energía Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tendrás muchas ganas de hacer cosas nuevas y salir de la rutina. Aprovecha esta energía positiva para cumplir tus metas y no dejar nada pendiente.

No te excedas en el trabajo o el ejercicio, porque podrías lesionarte o estresarte. Recuerda que todo en exceso es malo, hasta lo bueno. En el amor, tendrás algunas sorpresas agradables. Alguien que te gusta mucho podría declararte sus sentimientos o invitarte a salir.

No le des largas al asunto y acepta la propuesta. Te conviene darle una oportunidad al amor, porque te hará muy feliz. Mucho trabajo y estrés en estos días urge tener un horario más establecido para que no te presiones tanto.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te sentirás más relajado y en paz contigo mismo y con los demás. Disfrutarás de los pequeños placeres de la vida, como comer rico, dormir bien y pasar tiempo con tu familia y amigos.

No te confíes demasiado, porque también podrías caer en la pereza o el conformismo. No descuides tus responsabilidades ni tus proyectos personales. Recuerda que el éxito se logra con esfuerzo y constancia. En el amor, tendrás algunas dudas o confusiones.

Eres un signo que es muy flojo; ¡despabílate ya! Foto: Especial

No sabrás si seguir con tu pareja actual o buscar algo nuevo. No te precipites y analiza bien la situación. Escucha a tu corazón, pero también a tu razón. Una persona de tu familia te dará una gran alegría

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tendrás lo comunicativo más a flor de piel que nunca, muchas ganas de hablar, expresar tus ideas y compartir tus conocimientos.

Aprovecha esta habilidad para hacer nuevos contactos, aprender cosas nuevas y resolver problemas. Pero cuidado, no te vuelvas un charlatán o un sabelotodo, porque podrías aburrir o molestar a los demás.

En el amor, tendrás algunas aventuras o romances fugaces. Te divertirás mucho y conocerás a personas interesantes, pero no te ilusiones demasiado. En el amor se ve un terreno complicado, traes muchos problemas del pasado que te dañan mucho y no te dejan concretar nada, tienes miedo a sufrir nuevamente

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, te afectará mucho lo que pase a tu alrededor y lo que sientan las personas que quieres. Aprovecha esta empatía para ayudar a los demás, ser solidario y demostrar tu cariño.

No te dejes manipular o aprovechar por nadie, porque podrías salir lastimado o traicionado. Recuerda que también hay que poner límites y cuidar de ti mismo. En el amor, tendrás algunas reconciliaciones o reencuentros.

No le cierres la puerta al perdón ni a la segunda oportunidad, pero tampoco olvides lo que pasó. No pierdas la esperanza de encontrar el amor, lo has buscado en lugares equivocados porque este lo has tenido prácticamente frente a ti.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tendrás mucha confianza en ti y en tus capacidades. Atraerás todas las miradas y los halagos con tu carisma y tu talento. Aprovecha esta popularidad para destacar en lo que haces, conseguir lo que quieres y divertirte como nunca.

Recuerda que también hay que ser humilde y generoso. En el amor, tendrás algunas propuestas o invitaciones tentadoras. Te sentirás muy deseada y admirada por muchas personas. No te prives de nada ni de nadie, pero tampoco juegues con los sentimientos ajenos.

Pon atención a tus sueños, ya que reflejarán muchas cuestiones que te preocupan en estos días. Es importante que visualices qué es lo que quieres y cómo lo vas a lograr.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, vas a estar más organizada que nunca. Tendrás mucha capacidad para planificar, ordenar y ejecutar todo lo que te propongas. Serás muy eficiente y productiva en todo lo que hagas.

Aprovecha esta disciplina para avanzar en tus proyectos, cumplir tus objetivos y mejorar tu calidad de vida. No te vuelvas un obsesivo o perfeccionista, porque podrías agobiarte o frustrarte. Recuerda que también hay que ser flexible y tolerante.

Eres decidido o decidida, sigue apuntando la vara alta Foto: Especial

En el amor, tendrás algunas dificultades o desacuerdos. No te llevarás muy bien con tu pareja o con la persona que te gusta. No te dejes llevar por el orgullo o la crítica. Recuerda que también hay que ser cariñosa y comprensivo

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tendrás mucha armonía y paz interior. Buscarás el bienestar tuyo y de los que te rodean. Aprovecha esta serenidad para meditar, relajarte y disfrutar de la vida.

No te vuelvas indecisa o conformista, porque podrías perder oportunidades o dejar que otros decidan por ti. Recuerda que también hay que ser firme y valiente. En el amor, tendrás algunas sorpresas o cambios.

Algo inesperado podría ocurrir en tu relación o en tu situación sentimental. No te resistas al cambio ni tengas miedo a lo nuevo. Recuerda que todo pasa por algo y que lo mejor está por venir

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tendrás mucha pasión y determinación. Te enfocarás en lo que quieres y no te detendrás ante nada ni nadie. Aprovecha esta fuerza para luchar por tus sueños, superar tus obstáculos y transformar tu realidad.

No te vuelvas vengativa porque podrías dañarte a ti misma o a los demás. Recuerda que también hay que ser moderada y compasiva. En el amor, tendrás algunas experiencias o emociones fuertes.

Vivirás momentos de gran intensidad y placer con tu pareja o con la persona que te atrae. No te reprimas ni te limites. Recuerda que el amor es una aventura y que tú eres la reina del show. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, querrás conocer nuevos lugares, personas y culturas. Aprovecha esta inquietud para viajar, estudiar y ampliar tus horizontes.

Cuidado, no te vuelvas irresponsable e imprudente, porque podrías meterte en problemas o arriesgar tu seguridad. En el amor, tendrás algunas oportunidades o propuestas interesantes. Conocerás a personas diferentes y atractivas que te harán sentir cosas nuevas y divertidas.

No te cierres a nada ni a nadie, pero tampoco te comprometas con nadie. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tendrás mucha visión y responsabilidad. Te propondrás metas altas y trabajarás duro para alcanzarlas. Aprovecha esta capacidad para crecer profesionalmente, mejorar tu economía y lograr el reconocimiento que mereces.

No te vuelvas materialista ni trabajadora en exceso, porque podrías descuidar otras áreas de tu vida o perder el sentido de lo que haces. Recuerda que también hay que ser espiritual y disfrutar del proceso. En el amor, tendrás algunas dificultades o retos.

No dejes de ser romántico con tu pareja Foto: Especial

No tendrás mucho tiempo ni ganas de dedicarte al romance o a la pasión. No te alejes de tu pareja ni de la persona que te gusta. Recuerda que también hay que ser romántica y apasionada.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tendrás mucha imaginación y pensamientos novedosos. Crearás cosas nuevas y diferentes que sorprenderán a todos.

Aprovecha este talento para expresarte artísticamente, resolver problemas de forma ingeniosa y marcar la diferencia en el mundo. No te vuelvas excéntrica y rebelde sin causa, porque podrías chocar con los demás o perder el contacto con la realidad.

Ten muy presente que debes ser social y realista. En el amor, tendrás algunas amistades o relaciones especiales. Te sentirás muy cómoda y feliz con personas que comparten tus gustos e ideales

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estarás más inspirada que nunca, la intuición y la sensibilidad son tu fuerte, te conectarás con tu esencia y con el universo.

Aprovecha esta conexión para desarrollar tu espiritualidad, seguir tu vocación y manifestar tus deseos. Cuidado, con volverte ilusa y escapista, porque podrías engañarte a ti mismo y tratar de huir de tus problemas. Hay que ser práctico y enfrentar la vida.

En el amor, tendrás algunas ilusiones o fantasías. Te enamorarás fácilmente y vivirás momentos mágicos y románticos con tu pareja o con tu interés romántico. No te dejes llevar por las apariencias ni por las falsas promesas, debes ser realista y prudente.