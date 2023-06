Un perrito enterneció Internet al jugar con un bebé de igual a igual

Internet está repleto de videos virales donde los protagonistas son perros y bebés. Las redes sociales son un sitio ideal para compartir experiencias de todo tipo y así lo hizo un usuario de Twitter, quien colgó unas tiernas imágenes de dos mejores amigos.

“El perro es el mejor amigo del hombre”

El video fue replicado en Instagram y ha logrado acumular más de 170 mil “Me gusta” y cerca de 1200 comentarios de todo tipo. Mientras algunos han puesto el foco en los movimientos un poco bruscos del perrito y el peligro que puede representar para el niño, otros han resaltado la imagen tierna de juego entre los dos amiguitos.

Así se puede ver al Husky Siberiano jugando con el bebé, mientras este último se encuentra recostado sobre una alfombra. En las imágenes se aprecia cómo el niño toma la oreja de su amigo de cuatro patas y siente cosquillas por los movimientos que el animal hace con el hocico.

Perro de raza Husky Siberiano. Fuente: Unsplash.com

Opiniones divididas de los internautas

“Yo quisiera sentir ternura, pero cada vez que veo un perro encima de un bebé, no importa la raza, lo único que siento es miedo”, “Ni de vaina dejaría a mi bebé así con un perro” y “Muy lindo y todo, pero me dio ansiedad, miedo”, fueron algunos de los mensajes de advertencia de algunos usuarios de Instagram.

“Será la amistad más hermosa cuando crezca”, “Las personas que se asustan por este video, quiero pensar que no han tenido perros” y “El perro no le va a hacer nada al bebé, porque el perro fue bien criado y existen perros bien criados por dueños responsables que son capaces de jamás en la vida morder a nadie. Se nota su comportamiento, no está en posición agresiva, sólo está jugando”, fueron algunos de los comentarios acerca del acto amoroso del animal para con el bebé.