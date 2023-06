Test visual: dime que es lo que viste primero en la imagen y te diré datos desconocidos de ti mismo

Para conocer aspectos de la personalidad existen varios test visuales. En esta oportunidad se presenta un dibujo de trazo colorado, sobre un fondo de color amarillo. El ejercicio consiste en observar bien la imagen e identificar cuál es el animal que ves primero. Los resultados pueden ser dos. ¿Te animas a conocerte un poco más?

¿Qué figura identificas rápidamente? Fuente: Pinterest

¿Qué animal viste primero?

Gato

Si has visto primero un felino, entonces tal vez no lo sepas o no puedes hacerlo consciente, pero tu familia es lo más importante en tu vida. Sueles alejarte de la gente que te parece negativa y que solo atrae problemas. Tu corazón es noble, perdonas con facilidad porque no quieres guardar rencores hacia los demás.

La familia es lo más importante para ti. Fuente: Unsplash.com

Entre otras características de tu personalidad, ver primero el gato destaca el hecho de que seas un individuo generoso, amable y nunca tiendes a prejuzgar a la gente. Sí eres observador, pero jamás emites un juicio de valoración de los demás sin conocerlos.

Perro

Si, en cambio, has visto primero al can, eres de las personas que dan pasos lentos pero seguros. Tal vez no seas suficientemente seguro de ti mismo, pero cuentas con una inteligencia y creatividad para resolver cualquier tipo de inconveniente. Es por eso que los demás te ven como una persona de confianza.

No te rindes fácilmente. Fuente: Unsplash.com

Ver primero al perro se traduce también en que eres muy confiado en los demás y a veces pecas de inocente. También eres parte de proyectos de modo muy responsable y comprometido, y te encanta estar en pareja o trabajar en equipo. Crees firmemente en el amor y en que puede ser para toda la vida. No te rindes fácilmente, siempre intentas superar los obstáculos. Y esa, sin dudas, es tu mayor fortaleza.