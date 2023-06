Ricardo Monreal renunciará solo si las reglas de la encuesta garantizan piso parejo para las "corcholatas"

El coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelanto que alista pedir licencia la semana próxima en el Senado para participar en el proceso interno de selección del abanderado del partido de cara al proceso electoral del 2024. Ante esto el morenista explicó que esperará a que se realice el Consejo Nacional del partido el próximo domingo y después se tomará la decisión

"Seguramente el Consejo establecerá un plazo para inscrirbirse y para renunciar, el cual, no será muy largo", dijo.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe a Juárez, el legislador de Morena señaló que está previsto que la semana próxima sea en la que tome la decisión de separarse de su cargo de senador y presidente de la Jucopo.

Monreal estaría dentro de la contienda por la Presidencia de 2024 Foto: EHM

Solicitud de Monreal a Morena

Monreal Ávila recordó la carta que le envió al partido en febrero para señalar la disparidad en los gastos, propaganda y que si se realizaba una sola encuesta que el partido elaborara, levantara y cantara, él no participaría, esto como parte de lo que se discutirá en el Consejo si así lo determinan, sino que se permitan al menos cuatro encuestadoras espejo para confirmar lo que la encuesta del partido indique.

Respecto a las renuncia o al calendario de actividades, el senador morenista planteó debates abiertos frente a la militancia, el cual, no está aceptado, punto que será discutido el próximo domingo.

"Lo que puede ser planteado en el consejo es correcto y puede ser benéfico para el proceso interno de selección de candidatos", señaló

¿Habrá debate para elegir al abanderado?

A través de la señal de radio de El Heraldo de México, Monreal reveló que el que no haya debates es un acuerdo generalizado para evitar la división o la profundización de diferencias.

"Fue una cena agradable, una reunión amable la del pasado lunes con los gobernadores, dirigentes de partidos, los cuatro aspirantes", señaló.

Al respecto destacó que no hubo en ningún momento un sobresalto o acciones de hostilidad, sino una reunión de camaradería con lluvia de ideas sobre lo que deben tener los lineamientos que el Consejo debe aprobar para emparejar la cancha, fijar reglas y establecer seguridad de que no haya rupturas y divisiones dentro de Morena.

¿Cuántas preguntas se harán?

Respecto a si se realizarán cinco preguntas y no solo una como lo había pedido el canciller Marcelo Ebrard, el senador morenista afirmó que durante la cena no se tocó el tema del contenido de las encuestas, aunque sí se habló de que NO fuera una sola pregunta y que fueran por lo menos fueran cuatro externas de empresas con calidad y prestigio demoscópico.

"Del contenido de las preguntas no se tocó, porque se dejó a los especialistas que diseñaran el cuestionario", afirmó.

Al respecto, manifestó que no está de acuerdo en que se realizara una sola encuesta que levantara el partido, ya que ha sido víctima de ellas y que no está dispuesto a secundar la confianza en esas encuestas internas de partido. En este sentido, de tener estas encuestas espejo, las aceptaría, puesto que estas no se equivocarían en los resultados.

DRV