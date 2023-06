Perrito trepa la reja de su casa y se escapa: lo comparan con Spiderman

Los perros tienen fama de ser los mejores amigos del hombre, por ello, es usual, que las familias quieran tener a estos leales animales como mascotas. Por lo general, los seres humanos y los canes entablan una relación de amistad y duradera; sin embargo, un lomito ganó popularidad en redes sociales tras demostrar que no siempre es así, ya que el prefiere escapar de la casa donde fue adoptado.

Fue en redes sociales donde comenzó a circular el caso de este perrito, quien lejos de querer estar con sus dueños, trató de escapar trepando la reja de su casa. En el clip se observa que al lomito escalando el enrejado, desde el interior de una casa para poder salir del encierro en el que se encontraba, sin embargo, al momento de estar en la cima, le resultó un poco peligrosa la caída.

El perrito llegó hasta lo más alto y saltó. Foto: captura de pantalla.

Gracias a su increíble hazaña el perrito consiguió su libertad, lo que no contempló es que su dueño Dany Candie (@danielecandia) lo estaba observando, por lo que decidió grabarlo para tener evidencia y subirlo a la plataforma de TikTok, donde rápidamente el video consiguió miles de reacciones y comentarios.

Actualmente el video cuenta con más de 5 millones de reproducciones y se ha convertido en uno de los favoritos de la popular plataforma china. En los comentarios, diversos internautas elogiaron la astucia del perro para escalar la reja y el valor que tuvo para animarse a dar un salto a una altura tan grande; por su parte, otros internautas cuestionaron a la dueña del can por no evitar que su mascota realizara esas peligrosas maniobras.

El video causó todo tipo de reacciones. Foto: captura de pantalla.

"Es un maestro del portón", "Tuve una perrita que trepaba árboles hasta que se cayó", "Mi perro no podría hacer ni la mitad de lo que hace ese perro", "Que hermoso, cuídalo que no se vaya a lastimar" y "Mi mente aún no procesa lo que ese perrito hace", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.