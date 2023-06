Venus en Leo: así afectará a los signos del zodiaco desde HOY y hasta octubre

¿Listo para superar nuevos retos?, tras los agitados cambios astrales que hemos experimentado en los últimos meses, llegó el momento de enfrentar la fuerza de Venus en Leo que nos tendrá ocupados desde este miércoles 7 de junio y hasta el próximo 8 de octubre. Entre los muchos aspectos que podemos esperar son metas a superar, tomar riesgos que nos saquen de nuestra zona de confort e incluso de eliminar a personas que ya no nos aportan nada para evolucionar.

Es por ello que hay que comenzar a encender las alarmas y trabajar en cada uno de los aspectos que comenzarán a transformarse a partir de ahora, pues al estar preparados se podrán tomar con la mejor cara y enfrentar sin mayor problema. Por supuesto, cada quien deberá de hacerlo según sus necesidades y procesos de la temporada de Venus en Leo, ya que al igual que con otras posiciones de los astros, todos los signos del zodiaco resultarán afectados.

¿Cómo afectará a los signos la llegada de Venus en Leo?

De acuerdo con Mía Astral, hay que tomar en cuenta que éste va a a retrogradar y en lugar de "quedarse 27-28 días como usualmente lo hace en cada signo, Venus estará en Leo hasta el 8 de octubre", aunque retrogradará del 22 de julio al 3 de septiembre. Algunas de las consecuencias a las que tendrán que enfrentarse los todos signos son la aceptación, la valoración personal, la viabilidad, la creatividad y el darse permiso para ser.

¡Fomenta tu creatividad! (Foto: Pexels)

Aries

Para la astróloga es muy importante resaltar que los carneros deben de animarse a intentar cosas diferentes a las que ya realizan y con las que puedan mejorar y estimular su creatividad; mientras que en el ámbito de las relaciones resulta fundamental comenzar a tomar riesgos, conocer su estilo e incluso darse la oportunidad de que un karma mate entre a sus vidas.

Tauro

Las transformaciones también llegan a los Tauro y en esta temporada deben de procurar atender las reestructuraciones del hogar, pero siempre poniendo por delante el valor propio y lo que ya saben que merecen y que no les están dando. Por otro lado, es fundamental encontrar la estabilidad para ir hacia adelante.

Géminis

A lo largo de Venus en Leo es muy importante que te des la oportunidad de atreverte, arriesgarte, expresarte y tomar riesgos para hacerte notar; mientras que la temporada te abrirá las puertas a encontrar mayor seducción y sensualidad en los próximos meses, ya que hasta octubre tendrás mucha energía sexy y debes aprovecharla al máximo.

Cáncer

Desde hoy y hasta el mes de octubre debes de procurarte a ti como lo más importante, así que asegúrate en construir tu amor propio y para ello es muy importante que no esperes ni busques la validación de otras personas. Asimismo, debes darte tu lugar en el trabajo y aprender a negociar tu valor dentro del equipo.

Empieza a cambiar tu ambiente laboral. (Foto: Pexels)

Leo

De acuerdo con Mía Astral, los Leo deben de trabajar bloqueos de merecimiento, ya que éstos les permitirán descubrir cuáles de sus relaciones ya no tienen retorno de inversión; por otro lado, la temporada es magnífica para que se elijan a sí mismos hasta "que no tengas más energía para quienes no te eligen a ti".

Virgo

Durante Venus en Leo debes de "recargarte" como una prioridad y además darte un tiempo libre en el que pueda "pulir un talento" que te llenará de energía, entusiasmo y felicidad.

Libra

Para los libra las emociones se verán a flor de piel, ya que en los próximos meses tendrán que comenzar a sacar a personas de su ambiente social, pues no hay lugar para las envidias o que no se alegren tanto como tú de verte brillar o ganas de crear planes junto a ti. La buena noticia es que les puedes dar espacio a las personas que sí están dispuestas a conseguir todo lo anterior junto a ti.

Escorpio

Hasta el próximo 8 de octubre es muy importante que te des permiso de vibrar main character energy en tu trabajo y, lo más importante, que te quites la pena de encima, ya que esto es una forma de avanzar y promocionar tu trabajo, además de reconocerte con él.

¡Trabaja en tu amor propio! (Foto: Pexels)

Sagitario

El trance de Venus en Leo beneficiará mucho a los Sagitario, ya que les permitirá evaluar la dirección que está tomando su vida y, por lo tanto, sus metas. Así que no temas si en algún punto comienzas a descubrir cosas que no sabías que te gustaban, querías o necesitabas para avanzar.

Capricornio

Para este signo es muy importante que presten toda su atención en mejorar sus finanzas; mientras que en el aspecto más privado, cuidar de quiénes se rodean y a quiénes se les comparte energía.

Acuario

Los cambios en pareja se harán presentes, ya sea al mejorar la relación o encontrar un romance duradero, para ello es importante que te cuestiones y des respuesta a aspectos básicos como el caber qué es lo que quieres en una relación y cómo esperas recibir tu amor.

Piscis

Finalmente, para los Piscis Mía Astral señala que deben de asegurarse de descubrir sus talento y procurar ser más amables consigo mismos; una forma de conseguir esto último es darse esos momentos únicos y personales.