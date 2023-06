No derrama ni una lágrima, es el signo que jamás llora por amor, según el zodiaco

Todos los signos del zodiaco esconden muchos secretos con los que podemos conocer más sobre sus personalidades, ya sea que destaquen por ser muy espirituales, libres, celosos o simplemente con ese lado "rebelde" que los convierte en únicos; sin embargo, cuando se habla de las emociones, hay uno en particular que sabe cómo esquivarlas para no dejar ver su lado más vulnerable, especialmente si del amor se trata.

El amor nos une a todos como seres humanos y no hay mejor forma que demostrarlo con detalles o cariños, pero hay ocasiones en las que algo sale mal y el corazón roto nos lleva a un mar de lágrimas y una tristeza de la que, al menos en el momento, parece imposible de superar. Si bien los astros le dan esta cualidad a casi todos, hay un signo en particular que nunca muestra su dolor y que jamás llora ante la ola de sentimientos que el enamoramiento fracasado le pueda causar.

Probablemente los veas como personas indiferentes. (Foto: Pexels)

¿Cuál es el signo del zodiaco que no llora por amor?

La naturaleza de este signo hace imposible que derrame una sola lágrima si de temas del amor se trata y aunque esto no lo vuelve insensible, lo cierto es que dice mucho de él, ya que sabe cuándo, cómo, dónde y con quién expresar su sentir y en muchas ocasiones prefiere delimitar esto sólo a él mismo. ¿La razón?, que prefiere vivir su tristeza o duelo en soledad, pues si bien son excelentes consejeros, ¡les cuesta pedir ayuda!

Según los astros, Leo es el signo al que jamás verás llorar si de cuestiones amorosas se trata y la principal razón es que, a diferencia de los Cáncer, les cuesta abrirse con otras personas por miedo a perder la imagen fuerte de leones que siempre presumen y que es una de sus mayores fortalezas. Esto se contrapone a su imagen sociable y con la que destacan como líderes natos, pues si bien son los más amigables y habladores, en el tema personal suelen mantener una barrera que sólo eliminan con sus personas de confianza.

Pero antes de tacharlos de insensibles no debes olvidar que el no llorar en público por amor no implica que no sientan, ni mucho menos que su energía no se vea afectada por un mal de amores, ya que su imagen y orgullo siempre estarán por delante; sin embargo, en lo privado vivirá todo ese dolor y tristeza hasta el punto de dejarlo irreconocible e incluso confundirlo con alguno de los otros signos del Zodiaco.

En el fondo viven su dolor llenos de lágrimas. (Foto: Pexels)

Así que, ya sea en su propia intimidad o con sus pocas personas de confianza, Leo demostrará ese lado más sensible y vulnerable en el que no saldrá una sola lágrima, sino cientos de ellas y acompañadas de tristeza y otras emociones como angustia, reconocer que falló y en muchos de los casos, responsabilizarse y echarse la culpa por cosas que no estuvieron bajo su control y que le causaron tocar fondo en el amor.

Así que la próxima vez que veas a un Leo alegre, enérgico y con la actitud de un león que todo lo dirige y domina, piénsatelo dos veces y recuerda que sabe cómo lidiar y sufrir en silencio y en soledad; mientras que si tu ex pertenece a este signo y te duele notar su indiferencia, tal vez en secreto demuestra que te extraña y te llora en secreto.