VIDEO | Compran un cantarito gigante de 5 mil pesos y explota antes de tomarlo

Los tradicionales cantaritos de Jalisco se han convertido en una bebida popular y reconocida en todo México. Cada día, decenas de personas, adultos y jóvenes, viajan a la entidad para poder degustar de su gastronomía, mixología y entretenimiento; en este contexto, un grupo de amigos visitó el estado con la intención de probar este cóctel tan famoso, sin embargo, el momento divertido terminó volviéndose una cómica tragedia que ganó popularidad en redes sociales.

En la grabación se observa que los jóvenes acudieron a un reconocido establecimiento, famoso por preparar cantaritos gigantes. Sin embargo, lo que parecía ser un momento divertido terminó en tragedia cuando el cantarito se rompió y se quebró delante de los jóvenes, quienes atónitos contemplaron cómo se escurría el líquido.

El cantarito se rompió y se quebró delante de los jóvenes. Foto: captura de pantalla.

Aparentemente, el cantarito explotó mientras los jóvenes grababan el proceso de preparación y justo cuando estaban a punto de recibirlo. Internautas aseguraron que la jarra no resistió la presión del líquido y por eso se rompió en pedacitos. De igual manera, las personas comenzaron un debate sobre si los jóvenes deberían pagar por la bebida o no, puesto que aún no se las habían entregado al momento del percance.

Los protagonistas del video explicaron que sí pagaron por la bebida, pero que luego de que se rompió, el establecimiento les dio un nuevo cantarito, por lo que no perdieron su dinero como se especulaba en redes sociales. “Para darles un poco de contexto de lo que pasó fuimos a tequila y nos cooperamos para comprar este cantarito de 35 litros, le ponen tres botellas de un tequila que se llama Plata creo, jugo de limón, toronja, naranjas y coca. Nos cobran 5 mil 500 pesos por entrar, nos hicieron el cantarito y pasó esto, luego nos dijeron que el que nos preparó el tequila tuvo un problema también destapando una botella y se le rompió, en realidad no sé quién tuvo la culpa, pero nos dieron otro cantarito y ya”, comentaron.

La bebida costaba 5 mil 500 pesos. Foto: captura de pantalla.

¿Por qué explotó el cantarito?

Internautas aseguraron que el cantarito pudo haber explotado debido a cambios bruscos de temperatura. De acuerdo con algunas personas si se coloca un cantarito en contacto directo con una fuente de calor o se llena con líquidos calientes y luego se introduce rápidamente en agua fría o con hielo, el cambio de temperatura puede causar una rápida expansión o contracción del material.