Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 6 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tanto amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones.

Un nuevo trabajo te espera; sin embargo, es importante que no sueles lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. No te desanimes si algo no te sale como esperas en estos días, la energía planetaria podría ponerte de mal humor.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz.

Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de valor, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa; sin embargo, le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto.

Estarás mejorando anímicamente en estos días, las heridas casi terminan por sanar, no permitas que recuerdos tontos las vuelvan abrir.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, a la tiznada la gente que te busca por interés, no tienes necesidad de soportar eso, debes de ser fuerte y deshacerte de quien te quite tu felicidad y buen ánimo.

Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas.

Siempre que te propongas algo lo cumplirás, pero no debes de voltear atrás, pues pensar en tu pasado y caídas suele debilitarte y hacer regresar a las mismas fregaderas que te dañaron hace tiempo.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos.

No te confundas en tus sentimientos, a veces sueles confundir mucho la necesidad de querer echar pasión con amor, y al final terminas destruyendo a la otra persona

Te espera una noche salvaje muy intensa en estos días, muchas probabilidades de embarazos en la familia, cuídate mucho si no quieres ser tú o tu pareja los que salgan con su sorpresita.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, a veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de un expareja que regresa a dañarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar.

Aguas con lo que pienses, ya que podría cumplirse sobre todo en cuestiones negativas. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas.

Una boda o bautizo o algo donde sobresalga el color blanco podría presentarse en próximas fechas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te culpes por asuntos que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende.

Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin huarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma.

Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente. No temas a enfrentar a quien solo ha buscado maneras de hacerte daño, fregarte y hacerte sentir culpable.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, te vas a enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o tía podría resultar con su domingo siete.

Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas, ya que te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar.

Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. Ya basta de pensar que nadie te quiere, que no naciste para tener una relación o que quizás nunca serás feliz.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va a mover el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte.

Una vez que te engañen te es difícil volver a confiar; sin embargo, a veces es bueno dar una segunda oportunidad siempre y cuando esa persona muestre con hechos que en realidad le interesa tenerte en su vida.

Ten cuidado con un compañero o compañera de trabajo te puede meter en chismes, posibilidades de iniciar nueva amistad en tu trabajo, apóyalo o apóyala, puesto que sufrirá un poco de desprecio por parte de tus compañeros.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre; siempre fuerte y optimista a cada golpe que las personas te dan, esa es la clave, puesto que te ha llevado a donde hoy estas.

Cuídate de negocios turbulentos, no te arriesgues, ya que podrías meterte en problemas legales. Pon los pies en la tierra, a veces te vas hasta las nubes y cuando despiertas de esos sueños te das tu buen golpe, no hagas castillos en el aire con personas a quien no le interesas o solo te busca para favores que solo tú puedes cumplir.

Un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, te espera una vida muy bendecida pero necesitas encontrar tu esencia y tu camino, no guardes más rencores y perdona a quien te daño.

Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver.

Amores baratos solo son para un rato, no trates como rey o reina a quien solo te busca por un día y a los dos te olvida. No esperes que te busquen, si te interesa ve tras eso que tanto amas, si te rechaza al menos tendrás la certeza de que lo intentaste.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cambia tu actitud con la vida y disfruta más lo que te rodea, es momento de cambiar la rutina y comenzar a disfrutar lo que la vida te ofrece.

No temas a decir lo que sientes a las personas, suelta el buche y todo ese veneno que te has guardado o en un futuro podrías acarrear enfermedades.

Quien de verdad te quiera, te va a querer por lo que eres y no por lo que tienes, deja de pensar que los bienes materiales van a atraer al verdadero amor. Si tienes una relación ten cuidado, pues una amistad de él o ella le anda coqueteando mucho.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estarás algo pensativo estos días, verás como se les retribuye el esfuerzo a varias personas pero a ti ni madres.

Vas a comprobar eso que no querías ver en una persona y que todo mundo te decía, quizás te decepciones, pero recuerda que es mejor ver la verdadera cara de las personas desde un principio.

Te vienen oportunidades muy buenas en el amor, eres muy exigente, pero lo vales así que tu cobra tu precio y quien te quiera tendrá que sacrificar algo para tenerte por completo. No juzgues sin antes haber conocido el pasado de las personas, ya que muchas de ellas han cambiado porque la vida no les ha dejado otra salida para enfrentar sus miedos y traiciones.

