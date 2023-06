Al ritmo de Peso Pluma, Mía Khalifa conquista TikTok bailando "Ella baila sola": VIDEO

Aseguró que está enamorada de México. @miakhalifa / Instagram.

Mia Khalifa es una de las figuras más emblemáticas de Internet en la actualidad, con una historia que ha evolucionado notablemente en la última década. En esta ocasión, la influencer se volvió tendencia en TikTok porque bailó y cantó el éxito “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, desde México, lo más seguro desde Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Es una de las figuras más relevantes de internet. Foto: @miakhalifa / Instagram.

Nacida en Líbano y criada en los Estados Unidos, Khalifa se hizo famosa en todo el mundo por su breve pero impactante paso por la industria del cine para adultos entre 2014 y 2015. Aunque solo estuvo en esta industria por unos pocos meses, rápidamente se convirtió en una de sus estrellas más reconocidas. Sin embargo, ha descrito este periodo de su vida como "los peores meses de su vida”. Ahora se dedica al modelaje y a las redes sociales.

Mia Khalifa y “Ella Baila Sola”

En un clip, que subió a su cuenta de TikTok, la creadora de contenido aparece con un sombrero playero, una camisa oversize, joyería y unos lentes de sol, mientras canta y baila “Ella Baila Sola”. La publicación fue todo un éxito, pues ya suma más de 770 mil me gusta y más de 6.6 millones de reproducciones.

Se volvió tendencia. Foto: Captura / TikTok.

Mia Khalifa, quien tiene 30 años de edad, ha demostrado que, más allá de su pasado, es capaz de reinventarse y trazar su propio camino. Su trayectoria es un ejemplo de superación y adaptación, demostrando que siempre hay oportunidades para el cambio y la evolución.

Mia Khalifa ama México

Poco después, en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos y videos desde México y en la descripción escribió: “México, te amo con todo mi corazón.. This country, the people, the food, the history… it’s pure magic (Este país, la gente, la comida, la historia, es magia pura)… Tengo tanta suerte en esta vida”. De nueva cuenta se viralizó y su publicación tiene más de 110 mil me gusta.

Disfrutó de su estancia en México. Foto: @miakhalifa / Instagram.

Hace poco también dio de qué hablar porque suplicó a sus seguidores que dejaran de tatuarse su rostro. En una publicación de Instagram, mostró a un hombre con su cara en la parte posterior del hombro y explicó dos razones para esta petición. En el pasado, Mia ha tenido problemas con los tatuajes de sus seguidores.