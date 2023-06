Eiza González como diosa de verano con jeans ajustados y body negro

Eiza González continúa conquistando Hollywood con su talento y arrolladora belleza, algo que no dudó en presumir durante sus más recientes días de descanso rodeada de la naturaleza. Para ello, optó por un look casual perfecto para caminatas largas ya que consta de jeans ajustados y un body negro que moldeó a la perfección su envidiable figura.

La actriz mexicana mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, pero está cercana a sus fans a través de redes sociales donde comparte más de sus proyectos en la pantalla grande. Como lo hizo con su última serie de fotografías en las que señala que se despide de Nueva Zelanda, donde se encontraba filmado una nueva película.

Eiza González con look casual en jeans y body negro. Foto: IG @eizagonzalez

“Ha sido una de las experiencias más especiales de mi vida. El maná de esta tierra es transformador. Me encanta perderme en ella, no puedo creer que estemos cerca del final”, se lee en el mensaje de la actriz con el que presumió su atuendo cómodo que consta de jeans ajustados y un delicado body negro, mismo que acompañó con una flor roja en el cabello.

Eiza González niega cirugía

Para nadie es un secreto que la actriz de “Descuida, yo te cuido” posee uno de los rostros más bellos de la farándula en México y ahora en Hollywood, sin embargo, no ha evitado que surjan rumores sobre las cirugías estéticas a las que se habría sometido, sobre todo por el impactante cambio que ha experimentado desde que comenzó su carrera.

En 2011 la actriz admitió durante una entrevista para el programa “Hoy” que se había sometido a una rinoplastia, unos de los cambios más evidentes en su rostro. A la par se señaló que se habría realizado una bichectomía, procedimiento en el que se extraen las bolsas de grasa del rostro y por ello se le ve más perfilado.

Sin embargo, fue ella quien se habría encargado de desmentirlo y así lo reveló el médico especialista Fernando Guerrero en entrevista con Yordi Rosado par su programa “De noche”, donde detalló que ponía a la actriz como ejemplo de esta cirugía hasta que lo contactó en Instagram para negarlo y asegurar que el cambio ocurrió al bajar de peso.

“Yo la ponía a ella como uno de los ejemplos y me contestó: ‘¿Sabes qué? No me las quité, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido, diferentes situaciones, pero no me las he quitado’ (…) Yo le creo a todo el mundo hasta demostrar lo contrario, yo no se las quité, así que le creo”, dijo el médico.