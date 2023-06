Mujer rompe en llanto en el primer día de vacaciones de sus hijos: "Es una tortura tenerlos en casa"

Si bien la maternidad es una etapa que las madres disfrutan, definitivamente también es un proceso muy cansado y demandante; así lo expresó esta mamá a través de su perfil de TikTok, donde sin tapujos contó que tener a sus hijos en casa es una verdadera tortura, sin embargo, mostrar sus sentimientos con total transparencia levantó una ola de críticas.

Fue la usuaria que se hace llamar (@mami.de_tres) en la famosa plataforma china, quien mediante un video relató que el primer día de vacaciones de verano de sus hijos ha sido muy desgastante, pues los quehaceres del hogar y las necesidades de sus hijos la han mantenido bastante estresada, por lo que no pudo más, rompió en llanto y se fue a desahogar al baño.

La mujer señaló que no sabe cómo le hará para sobrevivir los 2 meses que le quedan de vacaciones a sus hijos | Foto: Captura

"Tener a los niños en casa es una tortura, es el primer día sin colegio, son las 9 de la mañana y ya estoy desesperada, lo digo con mayúsculas, con negritas subrayado y fluorescente: desesperada", dijo la tiktoker.

La internauta señaló que no le gusta darle la tablet a sus hijos tan temprano, sin embargo, esto hace que sean más traviesos, pues contó que apenas estaba iniciando el día y ya se estaban peleando, rompiendo objetos y exigiéndole cosas a su mamá, lo que hace que ella no tenga tiempo para hacer sus labores del hogar.

"Están todo el día peleando, no hay quién los entretenga, y yo no les voy a dar la consola a las 8 de la mañana, ayer los acosté a las 12 para ver si hoy se despertaban tarde, 7 y media de la mañana, que tengo calor, que tengo frío, que no hay de comer, que estoy cansado, que este no quiere ver eso", relató.

Minutos después, la mujer se lleva las manos a la cara como signo de angustia y dice que no sabe cómo le hará para aguantarlos otros dos meses más de vacaciones. Pues además de lidiar con el comportamiento de sus hijos también se mantiene ocupada tendiendo camas, lavando y limpiando.

La tiktoker no pudo más y soltó en llanto | Foto: Captura

"No estoy rascándome las narices, no estoy tumbada todo el día viendo la tele, estoy doblando ropa, apilando, haciendo camas, limpiando baños, yo solo pido poder hacer mis trabajos tranquila", declaró.

Responde a quien la critica por quejarse de sus hijos

Como era de esperarse, el clip desató una ola de comentarios en la red social china, hubo usuarios que le dijeron que era mejor tenerlos en casa porque era más estresante tener que ir por ellos al colegio y estarles haciendo de comer todos los días antes de llevarlos, mientras que muchas otras se sintieron identificadas con ella, y no faltaron las internautas que agradecieron no tener hijos ya que de lo contrario estarían pasando por lo mismo.

"Pues a mi me estresa más que estén en el cole, llevarlos traerlos y las extraescolares. prefiero tenerlos en casa"; "¡Ánimo! La que te crítica es siempre la mamá alfa supermamá! Las madres reales estamos contigo"; "Doy gracias a la vida por no tener hijos, y realmente dudo que vaya a tenerlos algún día, quizá sí pero sobre los treinta y pico"; "Te entiendo, así estoy yo, vaya locura, todo el día sin parar acabo agotada", son solo algunos de los comentarios que se leen en el video.

La madre aseguró que quien la critica no tiene hijos | Foto: Captura

La tiktoker, quien suele compartir en su perfil videos sobre la crianza de sus hijos, respondió a quienes la critican y le dicen que para qué tiene hijos si se va a quejar: "Yo creo que esa gente no tiene hijos, y si tiene hijos les deja la tablet y los tiene todo el día con ella en casa".

