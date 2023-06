Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 30 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 30 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No dejes de creer en tu intuición, está a flor de piel Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, confía en tu intuición y no temas tomar la iniciativa. Mantén el equilibrio entre la pasión y la paciencia. Tu valentía y liderazgo te llevarán al éxito querida.

Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho.

Tu familia necesitará más que nunca de ti en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos. Date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, mete el ojo muy bien en tus finanzas y establece una base firme para tu futuro. Aprovecha tu resistencia y perseverancia para superar cualquier problema en tu camino.

Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira.

Tu bipolaridad estará a flor de piel. Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, este es tu momento para la comunicación y para adaptarte a la vida. Mantén tu mente abierta y sé flexible en tus relaciones personales y profesionales.

Aprovecha tú habilidad para mostrarte y conectarte con los demás. No te olvides de encontrar tiempo para el descanso y la relajación. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara.

Estás muy estresado o estresado que estás a punto de colapsar; relájate un buen Foto: Especial

Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, alimenta tus emociones y relaciones. busca la armonía en tu hogar y encuentra tiempo para estar cerca de tus seres queridos. No temas mostrar tus debilidades y encuentra el equilibrio entre dar y recibir.

El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarles el 10 de mayo.

Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este es el mejor momento para perseguir tus pasiones y resaltar en tu campo. No te olvides de compartir tu éxito con los demás y mantener un equilibrio entre la atención que recibes y la que brindas.

Oportunidades de crecimiento profesional, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días. Siempre tan inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas; deja de lamentarte y de hacerte la víctima que no lo eres

Al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal la vida se está encargando de devolverte con creces lo que te debía, el problema aquí es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este es un buen momento para establecer metas reales y trabajar con mucho entusiasmo hacia ellas. Mira bien los detalles y busca la perfección en tu trabajo.

Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que el físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bueno y decente debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada.

Se empiezan a notar esos kilitos de más, ya párale a las frituras

Foto: Especial

Chismes siempre abra en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto..

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este es un momento para buscar la armonía en tus relaciones y tomar decisiones justas. Confía en tu habilidad para la diplomacia y el compromiso.

Busca tiempo para la belleza y la creatividad en tu vida diaria. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino.

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este es un momento perfecto para enfrentar tus miedos y superar obstáculos. Confía en tu intuición y en tu capacidad para resurgir como el fénix.

No te olvides de cultivar relaciones profundas y auténticas. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno.

Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de tres, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en eso o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, este es tu momento para la aventura y la expansión. Busca nuevas experiencias y amplía tus horizontes.

Confía en tu optimismo y en tu capacidad para superar desafíos. Aprovecha tu

Comparte tu sabiduría con los demás, hay gente que busca aprender Foto: Especial

y tu amor por la libertad.No te olvides de encontrar un equilibrio entre la exploración y la responsabilidad.

Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te distraes mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la mala vida, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es hora de establecer bases sólidas y trabajar con disciplina. Este es un momento propicio para establecer metas a largo plazo y tomar medidas prácticas para alcanzarlas.

Confía en tu perseverancia y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. No te olvides de cuidar de tu bienestar emocional mientras buscas el éxito. Vienen oportunidades de un viaje y llegará familia del extranjero.

Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este es tu momento para entrar en lo novedoso y original. Busca formas de romper barreras y desafiar las normas establecidas.

Aprovecha tu capacidad para conectarte con los demás y hacer una diferencia en el mundo. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita.

No te olvides de mantener un equilibrio entre la individualidad y la colaboración. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, busca formas de expresarte artísticamente y compartir tu visión con los demás.

No te olvides de establecer límites saludables y encontrar un balance entre ayudar a los demás y cuidar de ti mismo. Te viene un dinerito extra.

Te haz olvidado de ti, consiéntete un buen tiempo Foto: Especial

Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.